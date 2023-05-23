З 22 травня на ремонтний період зупиняться ще дві котельні

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» продовжує ремонті роботи та підготовку котелень і мереж теплопостачання до нового опалювального сезону.

З 22 травня по 21 червня (31 день) на ремонтний період зупиняться ще дві котельні на вул. Торговиця, 12 та на вул. Лозовецька, 3-А.

Адміністрація комунального підприємства перепрошує за тимчасові незручності та просить споживачів ставитися із розумінням до необхідності проведення профілактичних та ремонтних робіт, що є вимогою чинного законодавства.

Перелік будинків, які обслуговують вказані котельні:

Котельня Будинки, які обслуговуються даною котельнею Котельня вул. Торговиця, 12 ЦТП вул. Князя Василя Костянтина Остpозького, 18, 26, 28, 29, 40, 42, 58, 60, 6 вул. Стpімка, 5, 7 вул. Гуго Колонтая, 2 вул. Андрея Шептицького, 3, 13 (гурт) вул. Торговиця, 2, 3(гурт), 5(гурт), 26 ,28, 37 вул. Медова, 3 вул. Оболоня, 11, 19, 47 вул. Липова, 2 вул. Софії Стадникової, 1, 17, 20 вул. Василя Юpчака, 2 Котельня, вул. Лозовецька, 3-А Лозовецька, 3