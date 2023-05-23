17:00 | 23.05.2023
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З 22 травня на ремонтний період зупиняться ще дві котельні

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вода

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» продовжує ремонті роботи та підготовку котелень і мереж теплопостачання до нового опалювального сезону.

З 22 травня по 21 червня (31 день) на ремонтний період зупиняться ще дві котельні на вул. Торговиця, 12 та на вул. Лозовецька, 3-А.

Адміністрація комунального підприємства перепрошує за тимчасові незручності та просить споживачів ставитися із розумінням до необхідності проведення профілактичних та ремонтних робіт, що є вимогою чинного законодавства.

Перелік будинків, які обслуговують вказані котельні:

Котельня

Будинки, які обслуговуються даною котельнею

Котельня вул. Торговиця, 12 ЦТП

вул. Князя Василя Костянтина Остpозького, 18, 26, 28, 29, 40, 42, 58, 60, 6

вул. Стpімка, 5, 7

вул. Гуго Колонтая, 2

вул. Андрея Шептицького, 3, 13 (гурт)

вул. Торговиця, 2, 3(гурт), 5(гурт), 26 ,28, 37

вул. Медова, 3

вул. Оболоня, 11, 19, 47

вул. Липова, 2

вул. Софії Стадникової, 1, 17, 20

вул. Василя Юpчака, 2

Котельня, вул. Лозовецька, 3-А

Лозовецька, 3

 

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