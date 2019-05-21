З ким у мовчанку грає тернопільський мер Сергій Надал?

Пройшло більше місяця відколи Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав тарифи на проїзд в Тернополі незаконними, а рішення про підвищення тарифів виконавчого комітету Тернопільської міської ради протиправним та нечинним.

Того ж дня (16 квітня) в міській раді заявили, що чекають на офіційне друковане рішення суду, а до того часу тарифи на проїзд будуть незмінними, про це повідомляє громадський активіст Олег Синовець. Але наступного ж дня (17 квітня), міський голова Сергій Надал направив у Верховний Суд клопотання зупинити дію постанови апеляційного суду. Тобто міському голові все ж було відоме рішення апеляційного суду, але він не просто не поспішав його виконувати, а подав касацію, яку Верховний Суд успішно відхилив, – каже Олег Синовець.

Мене вже дістала гра в мовчанки від міськради по тарифах на транспорт і я написав інформаційний запит чому виконавчий комітет Тернопільської міської ради досі не виконує постанову № 857/2605/19 від 16.04.2019р. Восьмого апеляційного адміністративного суду м. Львова? А також попросив вказати дату публікації Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради резолютивної частини рішення апеляційного суду. І що ви думаєте? Виявляється, що копію судового рішення міськрада досі не отримала по пошті і з повним текстом рішення не знайома! Тобто лист зі Львова понад місяць не може дійти у Тернопільську міську раду, – каже активіст.

Нагадаємо, 1 листопада минулого року міська рада істотно підняла тарифи на проїзд у маршрутному транспорті, тернополяни влаштували «Тарифний майдан» та перекриття доріг. Через це міський голова Сергій Надал дав задню і скасував рішення виконкому. Та щойно згуртованість тернополян послабала, 15 листопада міськвиконком таки затвердив нові тарифи. І вони мало чим відрізнялися від «першолистопадових».

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