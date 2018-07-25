З початку тижня в Україні відкрито чотири підрозділи місцевої пожежної охорони

В Україні продовжують активно створювати місцеві пожежні команди та відкривати нові Центри безпеки у громадах. Адже у процесі реформування та децентралізації питання, що пов’язані з цивільним захистом населення і територій у найвіддаленіших населених пунктах потребують першочергового вирішення.

Зокрема, днями у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області розпочала свою роботу відновлена місцева пожежна команда. Вона охоронятиме від вогню населені пункти, що належать Міліївській сільській раді, а саме: села Мілієве, Кибаки, Середній Майдан та сусідні населені пункти Вижницького району. У місцевій пожежній команді працюватимуть 4 рятувальники, на озброєнні у яких перебуває один пожежний автомобіль.

На Тернопільщині, у селі Ласківці Теребовлянської об’єднаної територіальної громади також відбулось відкриття оновленої місцевої пожежної команди. В її депо цілодобово чергуватимуть дев’ять вогнеборців, які пройшли необхідну спеціальну підготовку під керівництвом фахівців Служби порятунку. Крім того, цього ж тижня Більче-Золотецька місцева пожежна команда, що у Борщівському районі, отримала спеціальний автомобіль та пожежно-технічний інвентар від Головного управління ДСНС у Тернопільській області.

У Полтавській області новий підрозділ МПО запрацював у селі Піщане Кременчуцького району. Команда вогнеборців у цілодобовому режимі надаватиме допомогу та ліквідовуватиме пожежі на території Піщанської та Недогарківської об’єднаних територіальних громад.

Водночас на Львівщині місцеву пожежну команду створили на території тракторної бригади місцевого підприємства у селі Романів Перемишлянського району. Тут на чергуванні постійно перебуватимуть 4 рятувальники, які зможуть оперативно виїхати на бойовий виклик.

Загалом, на сьогодні майже у всіх регіонах формується волонтерський рух у сфері цивільного захисту та триває підготовка добровільних-пожежних, які поповнюють лави новостворених місцевих пожежних команд для того, щоб забезпечити достатній рівень безпеки населення у найвіддаленіших куточках України.









Прес-служба ДСНС України