Чи оголосять карантин у школах Тернополя та області

За даними Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулий тиждень на Тернопільщині на грип та ГРВІ захворіло 3892 осіб, у Тернополі – 1715. 70-75% з них діти. Епідеміологи відзначають ріст захворюваності на 31,6%, однак підстав призупиняти навчання не вбачають.

Враховуються темпи приросту потижнево. Ми ведемо щоденний моніториг. Говорити про карантин можна буде, якщо кількість захворілих серед школярів буде зростати надто швидко. Моніториться також відсутність учнів на заняттях, поки що це є осередково, показник по кожній школі і по кожному району області – різний. Епідпоріг поки що не перевищений у жодному районі, до нього залишається ще 20-25%. Епідемія оголошується, коли є перевищення епідпорогу протягом тижня в півтора рази, – каже завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Марія Павельєва.

За даними міського управління освіти і науки, наразі карантин оголосили у 14-ти класах Тернополя. Відомі випадки призупинення навчання в окремих класах та школах по області, однак характеру епідемії захворюваність на ГРВІ та грип цієї зими ще не набрала.