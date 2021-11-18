З вулиць Тернополя прибрали мотлох (фото)

Реагуючи на звернення тернополян, які неодноразово надходили в управління муніципальної інспекції щодо покинутих на тривалий період транспортних засобів, 17 листопада на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про примусове переміщення трьох покинутих автомобілів на арештмайданчик у м. Тернополі.

Як пояснив начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів, два покинутих транспортних засоби знаходяться в безпосередній близькості до електричної підстанції, ще один – на прилеглій території за адресами: вул. Довженка, 11-А, вул. Героїв Крут, 13 та вул. Клима Савури, 8.

«Ці автомобілі мають ознаки втрати експлуатаційних можливостей, вони захаращують міський простір, порушуючи цим самим Правила благоустрою Тернопільської громади, ускладнюють умови руху пішоходів і транспорту та становлять загрозу для дітей і дорослих. Працівники муніципальної інспекції попередньо виїжджали на місця, де розміщуються ці покинуті транспортні засоби, оглядали авто і після цього винесли припис про їхній добровільний демонтаж, – додає Ігор Максимів. – Проте, власників цих покинутих транспортних засобів так і не вдалося встановити, і ці власники не демонтували автомобілі самостійно. У зв’язку з цим виконавчим комітетом прийнято рішення про їхнє примусове переміщення на штрафмайданчик в 10-денний термін з дня прийняття рішення. Якщо власники демонтованих транспортних засобів не вилучать їх з арештмайданчика самостійно, буде вжито заходів щодо подальшої утилізації цих автомобілів».