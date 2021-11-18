“Покаже все!” У яких випадках потрібна комп’ютерна томографія?

В умовах пандемії коронавірусу процедура комп’ютерної томографії легень набула великого значення при постановці діагнозу. Поки лікарі та хворий чекають на результати лабораторних досліджень, КТ покаже вже всі наявні зміни у легенях набагато швидше.

Отже, можна буде швидко призначити відповідне лікування та врятувати пацієнта. Однак томографія показана не лише за підозри на коронавірус. У яких випадках і кого направляють на КТ легень, розповів лікар-рентгенолог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» Олексій Юрійович Розумний.

-У яких випадках лікар може направити на комп’ютерну томографію?

Лікар направляє на КТ органів грудної клітки, куди, зокрема, входять і легені, за таких показань:

порушення функції дихання;

серцевої діяльності;

підозра на пухлинний процес;

туберкульоз;

кровохаркання;

дихальна недостатність.

Завдання грамотного лікаря-рентгенолога – розібратися в причинах виникнення тривожних симптомів та поставити правильний діагноз. Від його вердикту і залежатиме подальше лікування пацієнта.

-Що показує КТ легень при пневмонії?

– Картини можуть бути різні. Адже видів пневмонії, як і їх причин, – безліч. Якщо говорити науковою мовою, пневмонія – це інфільтрація легеневої тканини. Виділяють три типи інфільтрації: альвеолярна, інтерстиціальна та змішана.

Альвеолярна інфільтрація – заповнення альвеол (основної дихальної одиниці легені) рідиною; інтерстиціальна – набряк стінок «скелета» легені на кшталт «матового скла» та «бруківки» (перегородки). Картина відповідна.

-Чи шкідлива процедура? Чи вимагає процедура проведення КТ особливої ​​підготовки?

– Ні, жодної особливої ​​підготовки ця процедура від пацієнта не потребує.

– Чи може це обстеження зашкодити пацієнтові? Все-таки є рентгенівське випромінювання.

– Усе питання у співвідношенні шкоди та користі. Сьогодні немає інших способів, крім КТ для діагностики станів легеневої тканини. Всі інші методи ще небезпечніші. Незначна шкода у вигляді променевого навантаження цілком компенсується отриманням вичерпної інформації, яка дозволить призначити якісне та своєчасне лікування, а отже, перемогти хворобу. І КТ більше робити не буде потрібно. До того ж відкрию один маленький секрет – наш апарат Siemens SOMATOM.Go.Up дає найбільш мінімальне променеве навантаження!

– І все ж таки, як часто можна робити КТ легень без шкоди для здоров’я?

– Один раз на тиждень цілком безпечно для пацієнта проводити цю процедуру за потреби. Але це, звичайно, вирішує ваш лікар.

– Іноді лікарі призначають КТ легень із контрастним посиленням. У яких випадках це відбувається?

– Комп’ютерна томографія органів грудної клітки з контрастуванням призначається в першу чергу для виявлення та верифікації тромбоемболії легеневої артерії та її гілок. У другу чергу – для встановлення злоякісності пухлинного процесу в легені або середостінні. Комп’ютерна томографія, як я вже казав, дуже інформативний засіб діагностики.

– Чи є протипоказання до проведення комп’ютерної томографії легень?

– Протипоказань до проведення КТ практично немає. Але якщо вам необхідно введення контрасту, то протипоказанням може бути непереносимість контрасту – алергія до йодовмісних препаратів.

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