“Покаже все!” У яких випадках потрібна комп’ютерна томографія?
В умовах пандемії коронавірусу процедура комп’ютерної томографії легень набула великого значення при постановці діагнозу. Поки лікарі та хворий чекають на результати лабораторних досліджень, КТ покаже вже всі наявні зміни у легенях набагато швидше.
Отже, можна буде швидко призначити відповідне лікування та врятувати пацієнта. Однак томографія показана не лише за підозри на коронавірус. У яких випадках і кого направляють на КТ легень, розповів лікар-рентгенолог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» Олексій Юрійович Розумний.
-У яких випадках лікар може направити на комп’ютерну томографію?
Лікар направляє на КТ органів грудної клітки, куди, зокрема, входять і легені, за таких показань:
- порушення функції дихання;
- серцевої діяльності;
- підозра на пухлинний процес;
- туберкульоз;
- кровохаркання;
- дихальна недостатність.
Завдання грамотного лікаря-рентгенолога – розібратися в причинах виникнення тривожних симптомів та поставити правильний діагноз. Від його вердикту і залежатиме подальше лікування пацієнта.
-Що показує КТ легень при пневмонії?
– Картини можуть бути різні. Адже видів пневмонії, як і їх причин, – безліч. Якщо говорити науковою мовою, пневмонія – це інфільтрація легеневої тканини. Виділяють три типи інфільтрації: альвеолярна, інтерстиціальна та змішана.
Альвеолярна інфільтрація – заповнення альвеол (основної дихальної одиниці легені) рідиною; інтерстиціальна – набряк стінок «скелета» легені на кшталт «матового скла» та «бруківки» (перегородки). Картина відповідна.
-Чи шкідлива процедура? Чи вимагає процедура проведення КТ особливої підготовки?
– Ні, жодної особливої підготовки ця процедура від пацієнта не потребує.
– Чи може це обстеження зашкодити пацієнтові? Все-таки є рентгенівське випромінювання.
– Усе питання у співвідношенні шкоди та користі. Сьогодні немає інших способів, крім КТ для діагностики станів легеневої тканини. Всі інші методи ще небезпечніші. Незначна шкода у вигляді променевого навантаження цілком компенсується отриманням вичерпної інформації, яка дозволить призначити якісне та своєчасне лікування, а отже, перемогти хворобу. І КТ більше робити не буде потрібно. До того ж відкрию один маленький секрет – наш апарат Siemens SOMATOM.Go.Up дає найбільш мінімальне променеве навантаження!
– І все ж таки, як часто можна робити КТ легень без шкоди для здоров’я?
– Один раз на тиждень цілком безпечно для пацієнта проводити цю процедуру за потреби. Але це, звичайно, вирішує ваш лікар.
– Іноді лікарі призначають КТ легень із контрастним посиленням. У яких випадках це відбувається?
– Комп’ютерна томографія органів грудної клітки з контрастуванням призначається в першу чергу для виявлення та верифікації тромбоемболії легеневої артерії та її гілок. У другу чергу – для встановлення злоякісності пухлинного процесу в легені або середостінні. Комп’ютерна томографія, як я вже казав, дуже інформативний засіб діагностики.
– Чи є протипоказання до проведення комп’ютерної томографії легень?
– Протипоказань до проведення КТ практично немає. Але якщо вам необхідно введення контрасту, то протипоказанням може бути непереносимість контрасту – алергія до йодовмісних препаратів.
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