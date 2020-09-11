Історична подія у Кременці – повернули оберіг і символ міста – Кременецьку Мадонну

Нещодавно на постаменті перед собором Преображення Господнього (колишній єзуїтський колегіум) знову з’явилася Кременецька Мадонна, точніше, її копія. Історичний факт повернення оберегу і символу міста вдалося зафіксувати «Терену».

За допомогою крана скульптуру з двох частин встановлюють на теж місце, де колись стояв оригінал, авторство якого – достеменно невідоме. Історики та мистецтвознавці сходяться на тому, що, найімовірніше, це робота Георга Пінзеля, або ж когось із його учнів.

Нагадаємо, мова про реконструкцію скульптури йшла ще з 2012 року. Тоді цим питанням займався заступник голови районної ради, історик та краєзнавець Валерій Левченко.

Оберіг відновили коштами та силами настоятеля, священників, парафіян собору Преображення Господнього та волонтерів, що долучилися до справи. Усі охочі мали можливість скласти пожертви на встановлення Кременецької Мадонни на її історичному місці.

Довідка:

Скульптуру Божої Матері, або Кременецької Мадонни встановили у 1762 році. Офіційно автор не відомий. Припускають, що він був учнем знаменитого Іоана Георгія Пінзеля, а можливо, до створення доклалася й рука майстра. За оцінками фахівців, балюстрада з Мадонною є найціннішою, найбільш художньо довершеною частиною комплексу єзуїтського колегіуму. Скульптура вважалася символом древнього Кременця. За однією версією, вона була зруйнована у 50-х роках ХХ століття в період «войовничого атеїзму». За іншою – Мадонну спочатку перевезли на територію нинішнього жіночого Богоявленського монастиря, звідки вона безслідно зникла й, можливо, загубилася назавжди в одній із приватних колекцій цінителів прекрасного