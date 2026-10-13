На Тернопільщині зустрінуть тіло полеглого військовослужбовця Віталія Пирдзи

У селі Велика Лука Великоберезовицької громади на Тернопільщині відбудеться зустріч тіла полеглого військовослужбовця Віталія Пирдзи.

Зустріч запланували на завтра о 10:45 біля мосту. Після цього відслужать панахиду.

Парастас за Віталієм Пирдзою відбудеться о 20:00. Чин похорону запланували на наступний день об 11:00.

Рідних, близьких, друзів і всіх небайдужих закликають долучитися до прощання та спільною молитвою вшанувати пам’ять захисника.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Віталія. Вічна пам’ять і шана захисникові.