За минулу добу в Тернопільській області відбулися 17 ДТП, в яких травмувалися двоє людей, одна людина загинула

За минулу добу працівники управління патрульної поліції у Тернопільській області опрацювали 17 викликів про дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалося 2 людей, ще 1 людина, на жаль, загинула.

Дорога – це не жарти, і не завжди все може закінчитись маленькою подряпиною на транспортному засобі.Тому, хочемо нагадати вам основні причини скоєння дорожньо-транспортних пригод:

▪️перевищення безпечної швидкості руху;

▪️недотримання безпечної дистанції та інтервалу;

▪️порушення правил обгону;

▪️проїзд водіїв на заборонний сигнал світлофора;

▪️керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

▪️невиправдано ризикована поведінка і усвідомлене порушення правил дорожнього руху.

Окрім того, нагадуємо водіям, які ще не змінили літні шини на зимові: ваша безпека залежить від вас, а літня гума на колесах під час ожеледиці — це супутня причина автопригод❗️

Пам’ятайте, що ДТП — це одна мить, з наслідками якої можна боротися все життя! Тому, закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР!