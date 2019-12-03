Троє священників Тернопільсько-Зборівської митрополії стали радниками Патріаршої курії

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що на ранковому засіданні генеральної асамблеї Ради Патріаршої курії Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, призначив її радників.

Від Тернопільсько-Зборівської митрополії відповідні призначення отримали: отець-доктор Віталій Козак, Патріарший радник від Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, отець Володимир Заболотний, Патріарший радник від Бучацької єпархії, отець-мітрат Іван Данкевич, Патріарший радник від Кам’янець-Подільської єпархії.

Повідомляється, що таке призначення отримали представники від усіх єпархій УГКЦ в Україні та закордоном, які з 2 по 6 грудня беруть участь у засіданнях в Патріаршому домі м. Львів (вулиця Хуторівка, 35 б).

Пресслужба архиєпархії