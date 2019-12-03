18:02 | 3.12.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Троє священників Тернопільсько-Зборівської митрополії стали радниками Патріаршої курії

Irena 4 Views Прокоментуй!

зображення viber 2019 12 03 13 49 38

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що на ранковому засіданні генеральної асамблеї Ради Патріаршої курії Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, призначив її радників.

Від Тернопільсько-Зборівської митрополії відповідні призначення отримали: отець-доктор Віталій Козак, Патріарший радник від Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, отець Володимир Заболотний, Патріарший радник від Бучацької єпархії, отець-мітрат Іван Данкевич, Патріарший радник від Кам’янець-Подільської єпархії.

Повідомляється, що таке призначення отримали представники від усіх єпархій УГКЦ в Україні та закордоном, які з 2 по 6 грудня беруть участь у засіданнях в Патріаршому домі м. Львів (вулиця Хуторівка, 35 б).

Пресслужба архиєпархії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *