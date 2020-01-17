У Тернопільській міській раді був обшук

На Старий Новий рік Прокуратура Тернопільської області та Управління СБУ в Тернопільській області повідомили про накладення арешту на історичний будинок в центрі Тернополя.



За даними правоохоронців, будівлю колишньої залізничної лікарні посадовці Тернопільської міської ради планували приватизувати за суттєво заниженою ціною в інтересах діючого орендаря. Натомість, міська рада пробує погасити резонанс.



Але в цій справі випливають ще ряд цікавих деталей. Зокрема, прізвище власника фірми, якій мало би бути продане майно.



Арешт історичної будівлі



«Для зниження вартості об’єкту зловмисники підробили документацію, яка свідчила про нібито виконані орендарем роботи з відновлення окремих приміщень будинку. Це, зокрема, дозволяло ділкам штучно знизити його ціну і мінімізувати видатки на купівлю будинку», – повідомляють в УСБУ в Тернопільській області.



Інформація від пресслужби Прокуратури Тернопільської області:



«Тернопільською місцевою прокуратурою, за матеріалами Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України.



Попередньо встановлено, що посадові особи Тернопільської міської ради та юридичної особи впродовж 2017-2019 можливо вчиняли протиправні дії, спрямовані на відчуження об’єкту нерухомості-історичної будівлі в центрі м.Тернополя, загальною площею 3200 м кв., шляхом її викупу орендарем, поєднаного із вчиненням незаконних дій стосовно підстав викупу».



Правоохоронці задокументували, що у вересні 2017 року виконавчий комітет міськради дозволив приватній структурі, афілійованій із місцевим екс-високопосадовцем, здійснити реконструкцію орендованого майна. Після фіктивного завершення будівельних робіт підрядна організація надала документи, які нібито засвідчували «інвестиції» у відновлення будівлі на майже 4 мільйони гривень.







На підставі поданих орендарем документів міською радою було прийнято рішення про включення об’єкту нерухомості в перелік об’єктів, що підлягають приватизації шляхом його викупу орендарем без проведення аукціону.



Натомість, співробітники СБ України встановили, що жодних робіт з реконструкції орендованих приміщень фактично не проводилося. Навіть не здійснено ремонту фасадів, штукатурка обсипається на тротуари.



Так буде й надалі. Рішенням суду на комунальне майно накладено арешт.



Невід’ємні поліпшення з ініціативи посадовців



Так, справді, на сайті Тернопільської міської ради є рішення виконкому №685 від 21.09.2017 року, яким міськрада дозволила ТОВ «БонусМедікус» провести реконструкцію орендованих приміщень за адресою м. Тернопіль вул. І.Франка,3 загальною площею 3222,2 кв.м. для створення профілакторію санаторного напрямку.



Автор такого проєкту рішення виконкому – начальник Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Володимир Мединський.





Пройшло майже два роки. 5-го червня 2019 року знову засідає виконком. Розглядає нову пропозицію авторства Володимира Мединського. У підсумку розгляду рішенням №565 затверджує вартість невід’ємних поліпшень здійснених ТОВ «БонусМедікус» в орендованих нежитлових приміщеннях, площею 1927,8 кв.м в сумі 2433100,0 грн. без врахування ПДВ та площею 1294,4 кв.м в сумі 1633680,0 грн. без врахування ПДВ.



Тобто якраз на тих чотири мільйони гривень, про які згадується в повідомленні Управління СБУ.



На цьому рішенні виконкому добре фарба не висохла, як наступного дня зібралася сесія міськради.



6-го червня 2019 року 34 міських депутати віддали свої голоси «за» включення в перелік об’єктів, що підлягають приватизації та затвердити до приватизації шляхом викупу орендарем ТОВ “БонусМедікус” нежитлові приміщення колишньої залізничної лікарні. Номер рішення сесії 7/35/199.









Станом на сьогодні дане приміщення міськрада ще не продала. У Реєстр договорів Оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Тернополя 2019р. є дані, що ТОВ «БонусМедікус» орендує майже 3200 кв. м. історичної будівлі. Разом щомісяця фірма мала би сплачувати 335 тис. грн.







Мала б, але. Протягом 2019-го року Управління обліку та контролю за використанням комунального майна ТМР двічі зверталося до Господарського суду про те, що ТОВ «БонусМедікус» не сплачує орендну плату.



Двічі справа завершувалася тим, що в процесі судового спору орендар погашав заборгованість. На основі цього двічі Управління під керівництвом Володимира Мединського зверталося до суду закрити справу.



Останній раз господарська судова справа закрилася напередодні накладення арешту 10.12.2019 року.







В ході проведеного обшуку…



У Єдиному реєстрі судових рішень (ЄРДР) оприлюднена Ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про накладення арешту на історичну будівлю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019211180000107 від 20.11.2019 року.



Дата ухвали 12.12.2019, №607/28845/19.



У матеріалах цієї судової справи вказано, що день перед тим правоохоронці проводили обшуки в приміщеннях колишньої залізничної лікарні.



«В ході проведеного обшуку 11.12.2019 за адресою м. Тернопіль, вул . І.Франка,3 встановлено, що жодних невід`ємний поліпшень орендованого комунального майна ТОВ «БонусМедікус» не проведено, та не проведено жодних дій з реконструкції вказаного приміщення».







Таким чином історична будівля в центрі Тернополя стала речовим доказом.



Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання, зазначено в результативній частині цього документу.



Втім, міський голова Тернополя Сергій Надал подав апеляцію.



Уже мало б відбутися одне засідання, яке було призначене на 20-те грудня. Того ж дня тривала бюджетна сесія міськради. Начальник Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Володимир Мединський перебував на сесійному засіданні, як і сам міський голова.







У міській раді кажуть, що справа шита білими нитками



Тернопільська міська рада сказала своє слово після появи повідомлень від прокуратури та СБУ. На Листопадовій намагаються погасити резонанс.



На сайті міськради наголошують, що приміщення колишньої залізничної лікарні станом перебуває у комунальній власності Тернопільської МТГ. Договір купівлі-продажу не укладений.



Але нагадують, що процедура приватизації історичної будівлі в процесі. Зокрема, в повідомленні від міської ради вказано, що дії по приватизації відбуваються відповідно до законів та рішення сесії Тернопільської міської ради №7/35/199 від 06.06.2019 року.



Окрім того, пресслужба повідомляє:



«В ході підготовки об’єкту до приватизації орендарем надано документи щодо проведених робіт з поліпшення об’єкта – Технічний висновок будівельної експертизи ЗВІТ №11/05-19-О від 10.05.2019 року та висновок експерта-оцінювача про вартість невід’ємних покращень майна від 31.05.2019 року.

Державна архітектурно-будівельна інспекція засвідчила відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтвердила його готовність до експлуатації відповідним Cертифікатом №ІУ №163190810149».



Посилаючись на такі документи, в Тернопільській міській раді вважають, що прокуратура, м’яко кажучи, помиляється.



«Відтак, всі дії Тернопільської міської ради відбуваються в межах чинного законодавства, а поширені твердження прокуратури – не відповідають дійсності та обставинам справи», – резюмують на Листопадовій.







А ось на повідомлення від Служби Безпеки України в Тернопільській міській раді не відреагували. Хоча саме співробітники СБУ проводили обшуки. Саме в СБУ озвучили, що жодних робіт з реконструкції орендованих приміщень фактично не проводилося.



Син судді і справа Турського



То ж що ж це за компанія ТОВ «БонусМедікус»? Хто її власники?



За даними аналітичної системи «Юкотрол» ця компанія заснована 22.03.2016-го. Зареєстрована в житловому будинку на Східному масиві Тернополя по вул. Є. Коновальця, буд №4.







Засновником в минулому був Володимир Григорчук. Про нього відомостей у вільному доступі практично нема. За даними «Юконтролу», цей чоловік зареєстрований в селі Збаразького району.



У 2017-му році тернопільські журналісти «Тижневика «Газети №1» уже цікавилися долею будинку колишньої залізничної лікарні. Надсилали інформаційні запити. Згідно відповідей Тернопільської міської ради, два договори оренди 3200 кв. м. були підписані на підставі рішень виконкому від 07.09.2016 №758 та 22.02.2017 №119. Тобто в період другого півріччя від дати створення фірми.

Інформації про медичну діяльність компанії, як і про її першого засновника, годі знайти.



А далі цікаве співпадіння. Як вказано в судовій ухвалі, кримінальне провадження відкрито 20.11.2019. У найближчі дні в ТОВ «БонусМедікус» змінюється власник і директор. Ним стає Павло Миколайович Коломієць.



Окрім того, що він став власником компанії, яка начебто надає медичні послуги, він також займається підприємницькою діяльністю. Основний вид діяльності – оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.







Як тільки ввійшов в засновники Павло Коломієць, статутний капітал ТОВ «Бонус Медікус» зріс з 1 тис. грн. до 3,2 млн. грн.



Особа на ім’я і прізвище Павло Коломієць згадується в ще одній не менш гучній кримінальній справі. Це – замовний напад на Ігоря Турського, який скоєний в лютому 2018-го року.







Тоді на колишнього депутата Тернопільської міської ради злочинець кинувся з ножем. Цей злочин ввійшов у перелік кримінальних справ по нападах на громадських активістів, відомих під назвою «Список Гандзюк».



У листопаді 2018-го в Тернопільському апеляційному суді відбувався розгляд апеляційної скарги підозрюваного, якому визначався розмір грошової застави.



За інформацією з сайту Тернопільського апеляційного суду, до початку розгляду апеляції по суті прокурор Побер І.І., посилаючись на заяву потерпілого Ігоря Турського, внесла клопотання про відвід судді Тихій І.М. з мотивів, що потерпілий просить слідство допитати її родича.



Того ж дня Ігор Турський написав на своїй сторінці у Фейсбуці:



«Прокуратура взяла до уваги моє звернення щодо відводу головуючої у сьогоднішньому слуханні Ірині Тихій як такій, котра доводиться рідною сестрою громадянина Павла Коломійця, який, у свою чергу, проходить у матеріалах кримінального провадження, про що в суді було озвучено представником прокуратури».







– Так. Це одна й та ж особа, – відповів Ігор Турський на запитання журналіста «Політерно».



Павло Коломієць є сином Миколи Володимировича Коломійця (нині покійний), який з жовтня 2010 року і до вересня 2012 року обіймав посаду голови Апеляційного суду Тернопільської області.



У вузьких колах Тернополя Павла Коломійця вважають близьким другом екс-заступника міського голови Тернополя Володимира Камінського. Цей чоловік позбувся посади, коли в травні 2015-го був затриманий за хабар.



Тим часом…



І на сам кінець варто відзначити. Як в Управлінні СБУ в Тернопільській області, так і в Прокуратурі Тернопільщини, нове керівництво.



Голову УСБУ Юрія Борейчука призначено в листопаді минулого року. Новий прокурор області Петро Бойко ще навіть місяця не працює. І це перша гучна їх спільна справа довкола Тернопільської міської ради.



Поки готувався матеріал, журналістам «Політерно» стало відомо, що сьогодні в Тернопільській міській ради на Листопадовій правоохоронці проводили обшуки.



– У міській раді сьогодні проводилися обшуки за кримінальним провадженням, порушеним за ст. 364 Кримінального кодексу України. Слідство здійснює Слідче управління ГУ НПУ в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури, – підтвердив інформацію начальник Відділу комунікації Головного управління поліції Тернопільщини Сергій Крета.



Назарій Наджога

Джерело: Політерно