За що сьогодні вибачався Тернопільський національний медичний університет

На офіційній сторінці Тернопільського національного медичного університету сьогодні у Facebook сьогодні опублікували позицію щодо ситуації, яка склалася вчора під час вшанування пам’яті загиблих учасників АТО.

“Тернопільський національний медичний університет приносить вибачення з приводу ситуації, що склалася 29 серпня 2019 року під час вшанування пам’яті загиблих учасників АТО, – йдеться у повідомленні ТНМУ. – Захід, який відбувся цього дня на Театральному майдані, був виключно ініціативою студентів. Адміністрація університету не була поінформована про це і дозволу на його проведення не давала. Студенти є з числа тих іноземних громадян, які щойно прибули на навчання до Тернополя і мало обізнані з українськими традиціями та пам’ятними датами для нашого народу. З цього приводу з ними буде додатково проведена профілактична та освітня робота. Щодо викладача, яка брала у цьому участь, буде вжито адміністративні заходи.

В Тернопільському національному медичному університеті проводиться велика робота щодо ознайомлення іноземних студентів з українськими звичаями і традиціями, для них діє клуб з вивчення української мови. Іноземні громадяни є активними учасниками волонтерського руху в університеті, вони багато допомагають сиротам, інвалідам, перестарілим особам нашого міста і області. Також долучаються до всіх акцій щодо допомоги бійцям АТО. Нещодавно за кошти іноземних студентів було придбано автомобіль для потреб наших захисників і передано його на фронт”. Нагадаємо, від 2019 року в Україні 29 серпня відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Таку пам’ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський, про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня ц.р.