В одній з Тернопільських шкіл оголошено набір в математичний гурток

У ТНВК “Школа-ліцей 6 ім. Н. Яремчука” оголосили набір в математичний гурток.

“Запрошуємо всіх бажаючих учнів 5-х, 6-х класів нашої школи взяти участь в захоплюючому гуртку з математики “Клуб Математиків”! – йдеться у повідомленні школи. – Ми не вчимо шкільну програму, а відкриваємо дітям світ цікавої та корисної математики 🙂

Коли: кожної суботи з 10:00 до 11:35.

Скільки коштує: гурток безкоштовний для учнів нашої школи.

Для створення більш комфортних умов проведення гуртка НЕОБХІДНО зареєструватися за посиланням

https://docs.google.com/…/1i_aM_geJMPoa89Pfwjbbx7qm3wI…/edit

Реєстрація триває до 6 вересня включно.

Перше заняття гуртка 7 вересня.

Вчитель: Кулешко Віталій Іванович

Для розминки: Розріжте фігуру, зображену на малюнку, на чотири рівні частини по лініях сітки так, щоб в кожній з частин був кружок”.