Коли закінчуються патрони, в хід йде рукопашна сутичка

В лісо-паркових угіддях поблизу села Борщівки Лановецького району Тернопільської області проходив вишкіл з тактики та спеціальної підготовки для вчителів, які проводять уроки в школах з військово-патріотичного виховання. Організували такий захід управління освіти в Тернопільській області, на який запросили військовослужбовців окремої артилерійської бригади. Майже тиждень військові інструктори займалися з вчителями, навчали їх з прийомам рукопашного бою та самозахисту, відпрацьовували відбиття нападу противника зі зброєю у руках.

Під час спілкування з освітянами йшлося, що тактичні заняття з цього року уже введені у шкільну програму, а заняття з самозахисту та рукопашного бою теж планують ввести у предмет з військово-патріотичного виховання,тому подібні заходи викладачам є цікавими та пізнавальними.

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