Забудовник скверу у Тернополі знову посунув огорожу на декілька метрів

Про це повідомляє в групі Тернопільські плітки Тетяна Тарасенко.

І знову про сквер на вул Миру…..Цинізм вищого гатунку! Мегазабудовник АКВАРІУМ з великим понтом посадив кілька ялинок на сквері Миру на знак знищених…. НИНІ ВОНИ ЗАГОРОДЖЕНІ УЖЕ НА ТЕРИТОРІЮ ЗАБУДОВИ!!! Загорожа знову ПЕРЕСУНУЛАСЯ на кілька метрів! ЙОЙ! Жоден із конролюючих органів ні х..на не бачить?

Нагадаємо, вже тривалий час активна громадськість міста бореться за збереження зеленої зони у сквері на вулиці Миру. Однак місцева влада хоче бачити в цьому місці багатоповерхівку і робить усе, щоби заради бізнес-проекту окремо взятих осіб у тернополян забрали дерева та кущі.

Ще 8 серпня 2018 року призначення площею 0,39 га для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою вул. Миру, 4в, ТОВ «Акваріум-1». Тоді деякими депутатами було запропоновано провести громадські слухання, запросити мешканців навколишніх будинків, послухати їхню думку та цивілізовано прийняти спільне рішення. Однак, як завжди буває у таких ситуаціях, де «гроші добре тиснуть на кишеню», міський голова таку пропозицію до уваги не взяв.

Як висновок, 12 депутатів-«свободівців», сім депутатів від ББП, два – від «Народного контролю», один – від «Батьківщини» та один депутат, якого виключили з лав партії, однак він входить до однойменної фракції «Батьківщина», віддали свої голоси «за». Загалом 23 із 37 зареєстрованих депутатів проголосували «за» чергову забудову зеленої зони у місті.

Проблемною ця ділянка стала ще на початку 2012 року, під час першої каденції Сергія Надала, коли Тернопільська міська рада віддала в оренду ТОВ «Акваріум-1» 39 сотих землі на вулиці Миру. Товариство отримало в тому ж році містобудівні умови та обмеження. Ця площа включала у себе 24 сотих автостоянки та 15 сотих скверу. Документи лежали у шухляді, будівництва не розпочинали, тому ніхто навіть і гадки не мав, яку свиню планують підсунути мешканцям.

У тому ж таки році починається реконструкція скверу на Миру і вона тривала упродовж двох років. Після її завершення виявляється, що значну ділянку не реконструювали, а саме ту частину, яка благополучно ввійшла в склад земель, які орендує ТОВ. Згодом з’ясувалося, що будівництво, яке планувалося, пов’язане з одіозним Михайлом Гладким, другом і однопартійцем мера міста, який завжди отримує ласі та приємні бонуси від тернопільської верхівки. На тій ділянці повинні були звести автомийку та готельно-розважальний комплекс. Та місцеві мешканці були категорично проти. Неодноразово влаштовували стихійні мітинги…

20 травня 2015 року рішенням виконавчого комітету ТМР, враховуючи суспільний резонанс, спричинений можливим будівництвом готельно-розважального комплексу, було скасовано містобудівні умови та обмеження, видані в 2012 р. Та вже у липні цього року їх було видано знову. Цього разу – для будівництва багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражем. Згідно з цим документом, висота будинку планується до 40 метрів.

Також варто зазначити, що до узаконення злочинних змін у Генеральному плані міста Тернополя в квітні 2018-го вказана земельна ділянка належала до територій зелених насаджень загального користування. Крім того, у висновку державного управління охорони навколишнього природнього середовища у Тернопільській області від 9 серпня 2012 року говорилося про те, що ця земельна ділянка може бути надана у користування ТОВ «Акваріум-1» за умови використання території у західній частині ділянки (0,147 га) без зміни її сучасного стану – скверу, повного збереження існуючих зелених насаджень та площі газону.

Є багато запитань до законності набуття цієї ділянки. До речі, згідно з висновком завідуючого лабораторією Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені П. С. Пастернака Юрія Шпарика, сквер на вул. Миру мас значну площу газонів, розташований у густозаселеному центральному районі міста, тому він має всі параметри для забезпечення масового відпочинку населення, а отже необхідно прийняти заходи для його збереження, особливо газонів. На території скверу на вул. Миру росте велика кількість зелених насаджень (786 шт.) і представлено значне різноманіття деревних і чагарникових порід (51), у тому числі 13 особливо рідкісних та декоративних. На думку фахівця, стан більшості зелених насаджень добрий.

– Із врахуванням того, що парки з таким різноманіттям деревних і чагарникових порід відсутні на території Тернополя, слід надати скверу на вул. Миру природоохоронний статус «парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва» і призначити заходи з його охорони та відновлення газонів, – підсумовує Юрій Шпарик.

Ще у 2015 році громадські активісти пропонували в Генеральному плані м. Тернополя залишити вказану територію як рекреаційну зону озеленення територій загального користування із природоохоронним статусом. Та й тоді місцева влада проігнорувала таке бажання громади.

Наразі вимушені констатувати, що, згідно з наявними документами, у забудовника, найімовірніше, багатоповерхівка там буде. Навряд чи мешканців навколишніх будинків хтось почує, адже давно відомо, що для тернопільського «господаря» гроші не пахнуть. І це доведено двома каденціями, – пише Номер Один.

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