Як пенсіонер з Тернопільщини витрачає мільйон, виграний у Лото-Забава (відео)

Мільйон для пенсіонера. Григорій Цапура з маленького села на Тернопільщині виграв мільйон у Лото-Забаві. Чоловік грав з перших тиражів і таки дочекався омріяної суми.

Успіх таки усміхнувся чоловікові. Сталося це наприкінці 2018 року. Під час отримання чеку Григорій зізнався, що грає уже 18 років. І хоч в родині ніхто не вірив, що перемога можлива, тепер свою думку змінили.

Перше, що зробив пан Григорій після виграшу — придбав додому нову техніку. Далі вирішив підлікувати здоровя – хворіє, тому гроші стали у нагоді. Також планує купити нове авто, пише Еспресо.

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