Сборные Южной Америки будут принимать участие в Лиге Наций, а в Лиге Чемпионов будет по 36 команд

Джанни Инфантино – босс УЕФА довольно интересная личность, которая на постоянной основе пытается создать реформы в футболе, запуская новые турниры и придумывая грандиозные идеи. К примеру, не так давно было предложено проводить чемпионат мира по футболу не раз в 4 года, а через каждые 2. Идея воспринялась в штыки, но на повестке у нас совершенно другое дело – потенциальное участие сборных из Южной Америки в Лиге Наций, расширение Лиги Чемпионов и множество других забавных идей.

Главные идеи Инфантино

Из заголовка этой статьи вы и так поняли, что Инфантино хочет пригласить сборные Южной Америки для участия в Лиге Наций. Зачем это делать? Сам босс говорит о популяризации футбола на всей планете, а также повышения зрелищности той самой Лиги Наций.

Однако, большинство болельщиков уверены, что кроме как финансовой наживы, президент не преследует никакой другой цели. К тому же, это может очень плохо повлиять на самих футболистов. Только представьте, что Месси и Неймару придется лететь на родину из Европы, чтобы играть отборочные, затем возвращаться в Европу, чтобы сыграть с условной сборной Германии, а затем возвращаться в Париж для игр чемпионата Франции и Лиги Чемпионов.

Кстати, Лига Чемпионов также может изменить формат турнира в 2024 году. В планах, расширить ее до 36 команд, и избавиться от группового этапа. По обещаниям, все это позволит увеличить популярность турнира среди не самых сильных команд Европы и дать им шанс побороться за главный трофей европейского футбола.

Только вот теперь непонятно, зачем было делать турнир под названием Лига Конференций, к которому вообще нет никакого интереса. При этом, мы уже видели, как жестко отреагировал президент УЕФА на создание Суперлиги. Кстати, некоторые букмекерские конторы до сих пор принимают пари на то, будет ли создана Суперлига или нет, например как 1xbet uz ведь судя по новым решениям главы футбола, скоро начнутся новые волнения, так как готовится проект, получивший название налог на роскошь.

Что за футбольный налог на роскошь

В футбольном сообществе уже давно ходили слухи о том, что некоторые клубы просто уничтожают футбол, обладая большими финансовыми возможностями.

До недавнего времени существовал финансовый фейр плей, который должен был помочь маленьким клубам держаться на плаву, а богачам, как Манчестер Сити или ПСЖ не скупать все самые сливки с трансферного рынка.

К сожалению, эта идея не оказалась рабочей, ведь достаточно посмотреть на атаку ПСЖ, где играет Месси, Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Икарди и еще несколько потенциально топовых игроков.

Клубы просто стали придумывать свободных агентов, платить неустойки не вписывая информацию об этом в официальные документы и скрывать свою прибыль и расходы. Единственный большой случай, который оказался рабочим – с Челси, которому запретили совершать трансферы на 2 года, но как только был снят бан, Абрамович купил Вернера с Хаверцом, выиграл Лигу Чемпионов и докупил еще дорогостоящего Лукаку.

В новом законе на налог на роскошь, клубы будут обязаны платить процент. И вот здесь встает другой вопрос – как сильно скажется этот процент на владельце Ньюкасла? Ему ведь не составит труда платить сверху, так как денежный мешок бездонный.

В общем, у президента Джанни Инфонтино много идей, но как они будут работать и будут ли вообще, мы узнаем только в будущем, а пока остается лишь запасаться попкорном и смотреть, что будет дальше.