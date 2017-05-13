Загибель ВО “Свобода” почнеться саме із Тернополя, – екс-партієць Степан Кондира

«Загибель ВО “СВОБОДА” почнеться саме із Тернополя. Такі пророчі слова були мною висловлені ще в період мого каденства, як депутата обласної ради від ВО “Свобода”. Вихід із цієї структури підказує правильність дій на той час. Адміністрування партійних рядів і неспроможність дослуховуватися до порад членів організації – основа неспроможності партії мати своїх прихильників.

Сьогодні мав вийняткову можливість в цьому в чергове переконатися. За збігом обставин опинився біля офісу ВО “Свобода” що в готелі Україна. Зустрівся із головою обласної організації п. Сиротюком. На запитання: “… чи знає про події під міською радою”, – відповів: “..проходить чистка рядів партії!” Цікава філософія, чи не правда?!!

Себе потрібно чистити п. Сиротюк, себе! А потім з однопартійців питати про їхні справи! Ці хлопці були “чемними” до моменту, коли під плясання Натала перестали витанцьовувати. Якось це відмінне від висловлюваннями перед виборцями і партійною лінією. Це дорога в нікуда. Амбівалентність, розчепленість мислення в партії і її дії суперечать програмі, а звідсіля і розлади в ваших головах, панов’є! Кажу вам це, як фахівець. А ці депутати, ні в чому вини своєї не бачуть, і правильно роблять…Думайте панов’є, думайте!…»

Степан Кондира