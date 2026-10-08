Загинув 16-річний пасажир: суд обрав запобіжний захід 18-річному водієві Audi

Суд обрав запобіжний захід 18-річному водієві Audi, який, за даними слідства, у стані алкогольного сп’яніння спричинив смертельну ДТП у селі Ігровиця Тернопільського району. Хлопця взяли під варту без права внесення застави.

Аварія сталася 5 жовтня близько 22:00. За попередніми даними, водій Audi зіткнувся з трактором МТЗ із причепом.

Унаслідок ДТП 16-річний пасажир Audi загинув на місці. Ще двоє людей отримали травми — 15-річна дівчина та водій легкового автомобіля.

За даними слідства, 18-річний водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Медичне освідування підтвердило наявність алкоголю в його крові.

Слідчі відділу поліції №2 міста Тернополя повідомили водієві про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо це спричинило смерть потерпілого.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.