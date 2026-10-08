Сім пожеж за добу на Тернопільщині: вигоріло понад 4,5 га території, у Бережанах горіли гаражі

Упродовж 7 жовтня підрозділи Служби порятунку ліквідували сім пожеж. П’ять із них виникли на відкритих територіях.

Найбільші пожежі сухої трави зафіксували:

• у селі Ліщанці Бучацької громади — 2,5 га;

• у селі Золотники Тернопільського району — 2 га.

Ще три загоряння ліквідували у Городниці, де горіло сміття на стихійному сміттєзвалищі, у селі Біла Чортківської громади та в Тернополі на вулиці Лесі Українки, де загорілося сухе листя.

У Тернополі, у провулку Цегельному, загорівся вантажний мікроавтобус Renault Master. Вогонь пошкодив праве переднє колесо автомобіля.

У Бережанах сталася пожежа приватних гаражів. Вогонь охопив 50 м.кв, знищив два гаражі та речі домашнього вжитку, ще два гаражі пошкодив. Завдяки діям рятувальників від вогню вдалося врятувати чотири гаражі.

Загалом пожежі на відкритих територіях охопили 4,543 га.

Причини виникнення пожеж та розміри матеріальних збитків встановлюються.

Не спалюйте суху траву, листя та сміття! Вогонь на відкритій території може швидко поширитися на значні площі та становити загрозу людям, будівлям і природним екосистемам.