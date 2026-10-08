На Тернопільщині за тиждень рівень Дністра в Заліщиках знизився на 3 сантиметри

На Тернопільщині протягом 1–7 жовтня рівень води в Дністрі поблизу Заліщиків знизився на 3 сантиметри. Опадів за звітний тиждень в області не зафіксували.

Про це повідомили у Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів, оприлюднивши інформацію про водогосподарську обстановку в басейні Дністра.

За даними управління, станом на 6 жовтня на річці Дністер та Дністровському водосховищі спостерігалися незначні добові коливання рівнів води.

На території Івано-Франківської області рівень води в Дністрі за тиждень знизився на 2–3 сантиметри, а на його притоках коливання становили від мінус 10 до плюс 6 сантиметрів. Кількість опадів у басейні Дністра склала 0 мм.

На Львівщині рівні води протягом тижня також були практично без змін. На окремих притоках зафіксували спад на 1–6 сантиметрів на добу.

У Вінницькій області рівень води у Могилеві-Подільському за тиждень піднявся на 29 сантиметрів і становив 76 сантиметрів. У Ямполі рівень утримувався в межах 150–170 сантиметрів за небезпечної позначки 525 сантиметрів.

На лівобережних притоках Дністра в Хмельницькій області зберігалася літньо-осіння межень — рівні води коливалися від +1 до -2 сантиметрів за тиждень.

У Чернівецькій області на Дністровському водосховищі вдалося уникнути значного зниження рівня води завдяки зменшенню витрат води до 16 м³/с. Середній приплив становив 31 м³/с, а витрати з буферного водосховища — 70 м³/с.

Фахівці Дністровського БУВР продовжують постійно моніторити гідрологічну ситуацію та технічний стан захисних споруд.