Шукають собаку, яка загубилася під час прощі у Зарваниці (фото)

Під час прощі у Зарваниці загубилася собака. Її кличуть АЗА. Вона прийшла разом з прочанами в Зарваницю (духовний центр Тернопільської області). АЗА має жовту бірку на вусі.

На другому фото АЗУ сфотографували у Зарваниці, як вона пила воду з калюжі. Добрі люди їздили шукати собак, які там погубилися, але її не знайшли (деяких собак таки того дня знайшли і врятували, а АЗУ не знайшли). Будь ласка, якщо побачите ось таку собачку дайте знати – тел. 096-277-14-51.