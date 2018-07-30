У Тернополі відсвяткували 1030-ліття Хрещення Руси-України (фото)

28 липня, у день празника св. рівноапостольного князя Володимира, в Архикатедральному соборі Тернополя відбулася урочиста Архиєрейська Свята Літургія з нагоди 1030-ї річниці Хрещення Руси-України. Богослужіння очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор (Мартинюк) за участю настоятелів храмів Тернополя та великої кількості вірних. Архиєрей привітав присутніх з особливим торжеством, у духовному слові наголосив, що УГКЦ є правдивою спадкоємицею Володимирового Хрещення, а відтак здійснив Чин відновлення обітів Святої Тайни Хрещення та освячення води, – повідомляє прес-служба архиєпархії.

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