У “Промінчиках” триває найсмачніша зміна сезону – “Майстер-шеф”

Діти вже побували в Італії, Греції, Франції, в гостях у Санта Клауса🎅 і дізналися секрети приготування піци🍕, грецького салату🥗, французьких канапе🍢, фінського пирога з чорницями🥞. Попереду ще зустрічі з ковбоями , Віллі Вонка на шоколадній фабриці🍫 і навіть феями у зачарованому лісі. І кожен з цих персонажів поділиться з дітьми своїм улюбленим рецептом.

З нами не тільки цікаво і драйвово, але й дуже смачно!

А як ваша дитина проводить літні канікули?

Чим будуть наповнені в неї останні тижні літа? 🔹Іграми на планшеті, сидінням в Інстаграм і Тік-Ток, безкінечним переглядом мультфільмів вдома? 🔸Чи веселими іграми з однолітками, цікавими майстер-класами, драйвовими квестами і змаганнями? Вирішувати вам! Вже з понеділка в нас розпочнеться англомовна пригодницька зміна “СТЕЖКАМИ ІНДІАНЦІВ”. Це єдина зміна, яку ми повторюємо вже 3-й раз у нашому таборі, І вона завжди викликає у дітей вибух яскравих позитивних емоцій.🤩 Детальніше про цю зміну ви можете прочитати тут:

http://prominchyky.com.ua/we-are-indians/ Є питання? Хочете забронювати місце?

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