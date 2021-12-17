Чоловік з Тернопільщини забив до смерті жінку-інваліда її ж ходулями

Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, інкримінують працівники Теребовлянського відділення поліції №3 жителю Іванівської територіальної громади. Чоловік, 1958 року народження, зізнався у злочині.

За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, потерпіла разом із своїм кривдником проживала в цивільному шлюбі. Вони обоє зловживали спиртними напоями та періодично сварилися. Жінка мала проблеми із ногами, а тому пересувалася за допомогою ходуль.

Ввечері, 11 грудня, вона на власному подвір’ї втратила свідомість. Співмешканець заніс її до будинку та викликав швидку. Проте лікарі констатували лише смерть. Чоловік сказав, що жінка впала з висоти власного зросту і травмувалася.

Після проведеної судово-медичної експертизи стало відомо, що потерпілу побили. Знаряддя злочину – її металеві ходулі.

Співмешканець зізнався у злочині. Він сказав, що побив її під час сварки. У ході перевірки стало відомо, що підозрюваний – уродженець Франківщини і уже відбував покарання в місцях позбавлення волі за вбивство своєї першої дружини.

Зловмиснику оголосили підозру згідно ч.2 ст. 121 кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Чоловікові обрали запобіжний захід – тримання під вартою.