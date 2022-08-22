Захист від радіації. Коли насправді потрібна йодопрофілактика?

В Україні існує ризик радіаційної аварії. Тому у Центрі громадського здоров’я та Міністерстві охорони здоров’я надали рекомендації про те, як захиститися у надзвичайній ситуації.

При тому громадян закликають не скуповувати йодні препарати в аптеках.

У МОЗ запевняють, що держава закупила необхідну кількість йодиду калію. Кожен регіон отримав препарат з розрахунку чисельності населення. У разі аварії будуть оперативно визначені пункти його видачі, найближчі до місця проживання людей.

Крім того, завчасна йодна профілактика може зашкодити здоров’ю.

Якщо радіаційний фон у деяких населених пунктах буде підвищеним, ЦГЗ та місцева влада офіційно сповістять про це населення.

Препарати стабільного йоду вводяться людям лише у випадку радіаційної аварії та за умови впливу на людину радіоактивних ізотопів йоду (визначено наказом МОЗ №408 від 09.03.2021 № 408 “Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії”).

Важливо! Йодна профілактика здійснюється одноразово шляхом прийому йодовмісних препаратів.

“Звертаємо увагу, що нераціональне приймання препаратів йоду може призвести також до негативних наслідків. Приймати лише у разі радіаційних аварій та одноразово і відповідно вищезазначених рекомендацій”, – наголосили у ЦГЗ.

Як діяти, якщо сталася радіаційна аварія

Радіаційна аварія – це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, обладнання або пристрою, при якому стався вихід радіоактивних продуктів.

Це може призводити до опромінення населення і забруднення навколишнього середовища.

З метою запобігання опроміненню під час ядерно-технічних аварій зазвичай приймається калій йодид.

Якщо таблетованої форми цього препарату немає, можна використати інші. Наприклад спиртовий розчин йоду та розчин Люголя.

Однак треба пам’ятати, що використання розчину Люголя та спиртового розчину йоду – це виняткова міра, а не рівноцінна заміна таблетованій формі калію йодиду.

Оптимальний час прийому препарату

Препарат йоду оптимально приймати:

за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари;

одночасно з надходженням “хмари” та через 6 годин після.

Не рекомендовано приймати його через 24 годин після надходження хмари.

Вікові групи та дозування препарату стабільного йоду

У ЦГЗ попереджають: калій йодид треба приймати після їжі і лише після офіційного оповіщення про радіаційну аварію та про необхідність проведення йодної профілактики.

Дозування для дітей та дорослих:

діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг,

діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг,

діти від 3 до 12 років – 62,5 мг,

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують груддю –125 мг.

Спиртовий розчин йоду. Дозування

Спиртовий розчин йоду 5% вводиться дорослим і дітям старшим 12 років по 1 мл (44 краплі) в 1/2 склянки молока або води.

Дітям від 5 до 12 років спиртовий розчин йоду можна давати по 20-22 краплі 1 раз або по 10-11 крапель 2 рази в один день на 1/2 склянки молока або води.

Дітям до 5 років можна вводити лише 2,5 % спиртовий розчин з розрахунку 20-22 краплі 1 раз шляхом нанесення на шкіру тампоном у вигляді смуг на передпліччях і гомілках.

Розчин Люголя. Дозування

Розчин Люголя – це водний розчин, що містить 5% йоду та 10% йодиду калію.

Такий альтернативний спосіб застосовується:

для дорослих і дітей старших 12 років – 22 краплі або 1 мл розчину в 1/2 склянки молока або води,

для дітей від 5 до 12 років – 10-11 крапель 1 раз або по 5-6 крапель 2 рази в день на 1/2 склянки молока або води.

Дітям до 5 років розчин Люголя не призначається.

Йодна профілактика здійснюється одноразово (!) шляхом прийому йодовмісних препаратів. Звертаємо увагу, що нераціональне приймання препаратів йоду може призвести також до негативних наслідків. У ЦГЗ наголошують: приймати лише у разі радіаційних аварій та одноразово і відповідно вищезазначених рекомендацій.

І за можливості – спершу радитися з лікарем!