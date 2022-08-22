80,5% батьків у Тернополі проголосували за офлайн та змішану форму навчання

Міський голова Тернополя Сергій Надал звертається до батьків дітей, які навчаються в тернопільських школах. Ви зможете обрати формат навчання для своїх дітей: безпосередньо очно в школі або онлайн (дистанційно).

Диирертор шкіл провели опитування серед батьків щодо формату навчання. Ось результати: 80,5% проголосували за офлайн та змішану форму, 19,5 % – за дистанційне навчання. Це загальні цифри по усіх школах. У кожній школі ситуація різна. Протягом 22-25 серпня у Тернополі спеціальна комісія перевірить чи готові школи та укриття до початку навчання.

Сергій Надал закликає директорів шкіл показати батькам укриття, щоб вони могли прийняти рішення, який формат навчання обрати: в класі чи дистанційно.