Замість дзвінка у цій тернопільській школі звучить «Червона рута»

У Тернопільській школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчка замість звичного звуку дзвінка про перерву сигналізує мелодія з репертуару патрона школи.

Уже 5 років замість традиційного звуку дзвінка про закінчення уроку тут сигналізує мелодія «Червона рута». Цю ідею шоста школа запозичила в українського гуманітарного ліцею в Києві (директор Галина Сазоненко). Повністю ідею не копіювали – записали «Червону руту», яку свого часу виконував Назарій Яремчук – патрон школи. А перед початком уроку голосами школярів звучить звернення: «Шановні вчителі, діти запрошують вас на урок!».