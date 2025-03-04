Замість тюрми – у військо? Шахрайку, яка ошукала тернополян на 14 млн грн, можуть не покарати

Жінку підозріюють у тому, що вдаючи із себе успішну бізнес-леді, пропонувала за вигідною ціною придбати імпланти, айфони та генератори. Коли до вироку суду залишалося два засідання, стало відомо, що фігурантка може уникнути покарання.

Розголосу у резонансній справі хочуть потерпілі у справі про шахрайство, тому звернулися до «20 хвилин». Бо підозрюють, що справу «зливають». І обвинувачена, яка за версією слідства, «кинула тернополян» майже на 14 млн грн, може уникнути покарання.

— Для нас це були два тяжких роки життя і зараз — 4 і 10 березня, залишалося ще два засідання суду, дебати і допит, — і ми почули би вирок обвинуваченій. А тепер дізналися, що вона нібито служить, — до редакції звернулася потерпіла у справі шахрайства тернополянка Ірина Міхєєва.

Юлія Мисенко, інша потерпіла у справі, яка втратила майже 90 тис. доларів, у розмові з журналісткою каже, що просто шокована: як можна обдурити людей на такі суми і вийти сухою з води.

— Як можливо набрати стільки грошей — і за це взагалі ніяк не відповісти, — каже Юлія Мисенко. — Безкарність. Повна безкарність. Потім ми дивуємося, що високопосадовці крадуть і не мають за це жодного покарання?

Жінка визнає, що повірила підозрюваній, яка до неї увійшла в довіру. Але сподівалася, що поверне бодай якісь кошти після вироку суду. Вибрала законний і цивілізований шлях у боротьбі за справедливість. Довго чекала, а тепер таке розчарування, запевняє потерпіла.

Нагадаємо, 33-річну жительку Тернополя обвинуватили у заволодінні чужих коштів — понад 14 мільйонів гривень. Згодом скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

Жінці оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу — заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому повторно.

Імпланти, айфони і генератори

У ході досудового розслідування встановили, що тернополянка, котра, до слова, вже була судима за аналогічні злочини, увійшовши у довіру до двох потерпілих та, за версією слідства, видурила в однієї 11 мільйонів 300 тисяч гривень, а в іншої – майже 3 мільйони гривень.

Схема обману полягала у тому, що жінка, вдаючи із себе успішну бізнес-леді, пропонувала за вигідною ціною придбати смартфони, медичне обладнання та іншу техніку. У прокуратурі Тернопільської області зазначають, що це були імпланти, айфони та генератори.

— Запевняла, що товар доставляє з-за кордону, тому потерпілі велися на ціну, плануючи у майбутньому вигідно перепродати замовлене, — повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі. — Аби втримати жертв на гачку, підозрювана спочатку дійсно передавала їм товар за ціною, нижчою від ринкової, таким чином, беручи гроші на все більші і більші партії замовлення, а далі з величезними сумами просто зникала.

За даними слідства, у лютому 2022 року обвинувачена пообіцяла тернополянці гарний заробіток при купівлі для перепродажу стоматологічних імплантів. Клієнтка, що була впевнена у надприбутках, передала тернополянці 5 000 доларів США, які та привласнила.

— У листопаді того ж року «бізнес-леді» ошукала цю ж тернополянку, підмовивши передати їй 38 000 доларів США на генератори, щоб потім їх перепродати за вищою ціною та 40 000 доларів США — на мобільні телефони, — повідомили у прокуратурі. — Отримані кошти вона теж привласнила.

Задля купівлі продукції торгової марки Apple та її доставлення зі США, підозрювана, шляхом обману, заволоділа у грудні 2022 року грошовими коштами ще однієї довірливої місцевої жительки на загальну суму 310 905 доларів США, та розпорядилася ними на власний розсуд.

— Ошукала громадян на загальну суму понад 380 тис. доларів США, що становить понад 14 млн грн, — повідомили у прокуратурі. — Згідно з санкцією інкримінованої статті, їй загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

На суді вже можна ставити крапку?

Як розповіла редакції потерпіла Ірина Міхєєва, підозрювану затримали, згодом суд обрав міру запобіжного заходу, невдовзі вона вийшла під заставу — на неї одягнули електронний браслет.

У лютому 2025-го вона подала клопотання, аби цей засіб зняли, тому що потребувала термінової операції. Згодом ще однієї. Суддя своєю ухвалою дозволив зняти електронний засіб контролю. А згодом потерпілі дізнаються, що на судах вже можна ставити крапку, бо обвинувачена у січні 2025 року пройшла ВЛК, мобілізована і служить в одній з частин.

— Як людина пройшла ВЛК, якщо потребувала двох операцій? — обурюється Ірина Міхєєва. — Була нагальна необхідність саме зараз в операції? Як пройшла КТ, адже діагностували їй захворювання ще до того, як суддя дозволив зняти браслет. А з браслетом обстеження пройти неможливо. На якому етапі справу просто «злили»? Зараз йде мова про такі шалені кошти, і щоб коли до вироку залишилося кілька засідань її (обвинувачену – прим. авт.) відпустили? Це крах повний. Хочу вірити в чесність судді. Але не готова замовчувати цю аферу.

Піти до війська — це єдиний шанс уникнути багаторічного тюремного терміну, припускає Ірина Міхєєва. Тим паче, що вже має судимість за шахрайство. І, за словами потерпілої, у столичних судах зараз також слухають справи щодо цієї ж особи. І теж йдеться про шахрайство.

Питань більше, ніж відповідей

«20 хвилин» розшукали матеріали справ щодо обвинуваченої у Судовому реєстрі та на сайті Судової влади.

Потерпілі у справах різні. Обвинувачена всюди одна — Христина С. (нам відомі дані жінки, проте ми не називатимемо їх, доки триває судове слідство — прим. авт.).

Вироком Тернопільського міськрайсуду від 3 березня 2021 року Христину С. засудили за шахрайство. Тут йшлось про афери з купівлею-продажем і «айфонів», і земельних ділянок у Білій, де проживала.

Суд призначив покарання чотири роки позбавлення волі, але тим же вироком звільнив від відбування основного покарання, замінивши його двома роками умовного терміну.

За даними Судового реєстру, обвинувачена фігурує у справах, знову звинувачення у шахрайстві, які розглядають суди столиці. Зокрема, Солом’янський суд, Голосіївський районний суд м. Києва, , а також Дарницький райсуд столиці.

Тернопільський міськрайсуд також виносив ухвалу у 2023 році про оголошення обвинуваченої у розшук і затриманні її для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Оскільки остання не з’являлася в судові засіданні, хоча про дату та час була повідомлена належним чином, не сповістила суд про причини своїх неявок, за адресою проживання не перебуває.

— Так, у мене є багато питань і до себе, що я дозволила себе ошукати, — каже Ірина Міхєєва. — Але зараз про людину, вина якої слідством доведена, залишалися лише кілька засідань суду. І вона прокручує чергову аферу і фактично тікає в тюрми в ЗСУ. Чи мали право їй зняти браслет і тим самим дати можливість уникнути покарання? Чи мали право тишком-нишком взяти її на службу — і про це не знав навіть прокурор у справі. Як прийняли солдатку буквально з операційного блоку – і одразу на службу в ЗСУ? Її – обвинувачену – фактично відпустили…

Своє життя у той період пані Ірина згадує з жахом. Коли втратила велику суму грошей через дії обвинуваченої, пішли у засвіти її батьки. Жінка завагітніла і народила донечку. Залишаючи маленьку дитину, оббивала пороги правоохоронних органів і ходила на всі судові засідання. А тепер, як виявляється, все марно, каже пані Ірина.

— Ми, скоріш за все, ініціюватимемо, аби суд зробив запити до військової частини, де служить обвинувачена, а також до лікувального закладу, — каже адвокат потерпілої Павло Дзюба. — Але розгляд справи, скоріш за все, зупинять за ст. 355 КПК. Там йдеться, що у разі, якщо обвинувачений ухилився від явки до суду, бо був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його звільнення з військової служби.

За документами— вже служить

«20 хвилин» від потерпілих у справі отримали документи, які підтверджують мобілізацію Х.С.

«С.Х.І. проходить військову службу, що підтверджується витягом із наказу командира військової частини А…. від 28.02.2025 року про зарахування до списків особового складу, із якого слідує, що громадянка призвана на військову службу за призовом під час мобілізації. Враховуючи вищевикладене, С.Х.І. не зможе прибути до Головного управління НП у Тернопільській області з метою виконання ухвали Тернопільського міськрайсуду від 27.02.2025 року щодо одягання електронного засобу контролю, так як зарахована до списків особового складу військової частини А…, де і перебуває в даний час», — йдеться в документі.

І додаток до нього — витяг наказу командира військової частини, за яким С.Х.І. призначено на посаду солдату резерву запасної роти військової частини від 28 лютого 2025 року. Їй призначили посадовий оклад 2 470 грн.

«20 хвилин» звернулися за коментарем до адвокатки обвинуваченої Ірини Скрипки.

— Моя підзахисна в даний час проходить службу за призовом під час мобілізації, — підтвердила Ірина Скрипка. — А що може бути зараз пріоритетнішим за захист держави? Є відповідні вимоги закону щодо призупинення розгляду за таких обставин. З нашого боку не було порушень. У суді, відповідно, будуть клопотання, які стосуються подальшого розгляду справи.

Що кажуть в суді і прокуратурі

Ухвалою суду електронний засіб контролю дозволили зняти на один день — попри те, що сторона, яка подавала клопотання, просила зняти браслет на тиждень, повідомила «20 хвилин», спікер-суддя міськрайсуду Анна Мостецька.

— Суду надали довідку, що обвинувачена потребує негайного хірургічного втручання, а з електронним засобом контролю його провести було неможливо, — повідомила Анна Мостецька. — Щодо того, чи справу зупинять — наступне засідання призначене на 4 березня. І там вирішуватимуть всі питання. Адже суд не вправі вирішувати будь-які питання в перерві між судовими засіданнями.

«20 хвилин» також звернулися за коментарем до Тернопільської обласної прокуратури.

— На адресу ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення адвоката С. про те, що її клієнтка, яка обвинувачена у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, не зможе прибути для одягнення електронного засобу контролю, так як зарахована до списків особового складу військової частини на території України, — зазначили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури. — З метою перевірки вказаної інформації прокурор у провадженні скерував відповідний запит до вказаної адвокатом військової частини й територіального центру комплектування.

У той же час судом, з урахуванням приписів статті 335 Кримінального процесуального кодексу України, може бути зупинене судове провадження у разі, якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, підтвердили у прокуратурі області.

Юридична довідка

Кримінально-процесуальний кодекс

Стаття 335. Зупинення судового провадження

1. У разі якщо обвинувачений ухилився від явки до суду або захворів на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні, або був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його розшуку, видужання або звільнення з військової служби і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб. Розшук обвинуваченого, який ухилився від суду, оголошується ухвалою суду, організація виконання якої доручається слідчому та/або прокурору.

Кримінальний кодекс України

Стаття 190. Шахрайство

ч. 4. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, –

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.