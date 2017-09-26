Замість звичного шкільного дзвінка у цій тернопільській школі грає музика

Замість традиційного звуку шкільного дзвінка у Тернопільській ЗОШ №28 – авторські мелодії тернопільського музиканта Лесика Драчука.

На студії Лесика “Шпиталь Рекордс” записали і звертання директора про запрошення на урок: «Діти, через дві хвилини розпочинається урок. Просимо пройти до своїх аудиторій і підготуватися до початку уроку», – говорить з приймача Лілія Анатоліївна Вавринів. В кінці робочого дня голос директора дякує всім за спільну роботу і запрошує приходити на уроки наступного дня. Подібні записи відтворюють перед канікулами і після них, до шкільних свят.

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