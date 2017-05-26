Що вдягнула на Останній дзвінок донька ректора ТНЕУ — випускниця Тернопільської ЗОШ №3?

Донька ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого Лілія цьогоріч випускниця Тернопільської школи №3.

“Почуття радості і суму, гордості й тривоги переповнюють у той момент, коли розумієш – твоя донечка ступає у доросле життя, — написав на своїй сторінці у Фейсбуці Андрій Крисоватий. — Сьогодні бажаю кожному, щоб наші діти прямували правильними стежинами у доросле життя, не загубилися у круговерті днів. І водночас прошу у Бога здоров’я й сил для того, щоб якомога довше мати можливість підставити доні батьківське плече у хвилини смутку і розділяти миті радості”.

На Останньому дзвонику Ліля була в довгій чорній сукні з льону із орнаментом масивних квітів та чорних туфлях на платформі.

У сім`ї Андрія та Оксани Крисоватих двоє дітей. Старший син Ігор закінчив ТНЕУ на тій самій спеціальності, що й ректор, — “Оподаткування”. Він одружений, має двоє дітей, займається бізнесом.

Фото — зі сторінки Андрія Крисоватого.