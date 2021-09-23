Заради чого об’єднались бібліотекарі та поліцейські у Тернополі

Булінг, кібербулінг, хейтинг, тролінг… Деякі з цих слів для більшості з нас є звичайним молодіжним сленгом. І мало хто знає, що насправді це терміни, які мають доволі негативний зміст і є різновидами цькування.

На превеликий жаль випадки булінгу найчастіше зустрічаються серед дітей та підлітків. Саме тому працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей спільно з представниками Патрульної поліції Тернопільської області провели для учнів гімназії «Гармонія» інформ-годину «Зупини булінг! Захисти себе та друга!»

У формі дружнього спілкування поліцейські ознайомили дітей з ознаками булінгу, а також назвали його види: словесний, фізичний, соціальний, електронний та інші. Школярі також почули багато корисних порад щодо того, як поводитись самому та допомогти другу, якщо хтось з вас став жертвою цього неприпустимого та ганебного явища.

Бібліотекарі, своєю чергою, ознайомили дітей з топовою десяткою книг, які допоможуть подолати булінг, зокрема: «Сіль для моря» Анастасії Нікуліної, «Недоторка» Тетяни Корнієнко, «Пампуха» Алевтіни Шавлач та іншими.

Усі книги є у фонді бібліотеки і користуються великою популярністю здебільшого серед підліткової авдиторії.

Дякуємо нашим партнерам – представникам Патрульної поліції за дуже корисну і цікаву інформацію, а також вміння донести її навіть до найвибагливішого слухача.

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей