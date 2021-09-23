Два замки з Тернопільщині потрапили у масштабну програму «Велика Реставрація»
Міністру культури та інформаційної політики повідомляє, що всього в рамках програми реалізують 150 об’єктів з 2021-2023 рік по всій Україні.
Одна пам’ятка може містити кілька реставраційних проектів. Зокрема наразі тривають роботи:
- Національний заповідник «Софія Київська»: реставрація частини приміщень колишньої Хлібні з пристосуванням під виставкові зали та Консисторії. А ще поточний ремонт відмостки Софійського собору.
- Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця»: протиаварійні роботи у Комплексі споруд фортеці.
- Національний заповідник «Хортиця»: будівництво майдану «Козацьке коло», оглядового майданчику, доріжок та озеленення території об’єкту «Курган Єдності України», реконструкція будівлі Музею історії Запорізького козацтва (1 етап).
- Частина протиаварійних робіт у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» та реставрація Троїцької надбрамної церкви (корпус №27).
- Національна музична академія України імені П. І. Чайковського: ремонтно-реставраційні роботи будівлі.
- Національний заповідник «Замки Тернопілля»: капітальний ремонт, реставрація перехідного мосту та ескарпових стін замку в м. Збараж. А також ліквідація аварійного стану Замку XVII ст у м. Чортків.
- Національний художній музей у Києві: протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи будівлі будинку музею старожитностей та мистецтв.
- Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»: ремонтно-реставраційні роботи Онуфріївської вежі.
- Національний заповідник «Давній Галич»: пам’ятка архітектури Національного значення XIV-XVII ст. Галицький замок.
- Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького: реставрація фасадів та муру Костелу Капуцинів з келіями у смт. Олесько, реставрація храму Св. Йосифа у с. Підгірці, протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи у Жовківському замку.
- Реставрація приміщень камерної сцени національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.
- Проведення робіт за проектом «Реставрація пам’ятки історії, архітектури національного значення кін. XVIII ст., альтанка М. І. Глінки» національного історико-культурного заповідника «Качанівка».
У межах другого етапу програми можливості збільшуються. Конкурсна комісія при МКІП вже розглянула заявки від ОДА та попередньо визначила 28 об’єктів, яким на реставрацію буде надано субвенції. А це додаткові об’єкти, що реставруватимуться.
Вже сформовано проект розпорядження, про затвердження переліку проектів, яким для проведення ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт буде спрямована субвенція. Завтра він буде розглядатись на Кабміні.
Це лише початок. Процес «Великої реставрації» по факту не зупинити. І 150 об’єктів – не межа. На території нашої країни їх в рази більше. Особливо тих, що знаходяться в аварійному стані і чекати вже не можуть.