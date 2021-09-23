Два замки з Тернопільщині потрапили у масштабну програму «Велика Реставрація»

Міністру культури та інформаційної політики повідомляє, що всього в рамках програми реалізують 150 об’єктів з 2021-2023 рік по всій Україні.

Одна пам’ятка може містити кілька реставраційних проектів. Зокрема наразі тривають роботи:

Національний заповідник «Софія Київська»: реставрація частини приміщень колишньої Хлібні з пристосуванням під виставкові зали та Консисторії. А ще поточний ремонт відмостки Софійського собору.

Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця»: протиаварійні роботи у Комплексі споруд фортеці.

Національний заповідник «Хортиця»: будівництво майдану «Козацьке коло», оглядового майданчику, доріжок та озеленення території об’єкту «Курган Єдності України», реконструкція будівлі Музею історії Запорізького козацтва (1 етап).

Частина протиаварійних робіт у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» та реставрація Троїцької надбрамної церкви (корпус №27).

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського: ремонтно-реставраційні роботи будівлі.

Національний заповідник «Замки Тернопілля»: капітальний ремонт, реставрація перехідного мосту та ескарпових стін замку в м. Збараж. А також ліквідація аварійного стану Замку XVII ст у м. Чортків.

Національний художній музей у Києві: протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи будівлі будинку музею старожитностей та мистецтв.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»: ремонтно-реставраційні роботи Онуфріївської вежі.

Національний заповідник «Давній Галич»: пам’ятка архітектури Національного значення XIV-XVII ст. Галицький замок.

Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького: реставрація фасадів та муру Костелу Капуцинів з келіями у смт. Олесько, реставрація храму Св. Йосифа у с. Підгірці, протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи у Жовківському замку.

Реставрація приміщень камерної сцени національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Проведення робіт за проектом «Реставрація пам’ятки історії, архітектури національного значення кін. XVIII ст., альтанка М. І. Глінки» національного історико-культурного заповідника «Качанівка».

У межах другого етапу програми можливості збільшуються. Конкурсна комісія при МКІП вже розглянула заявки від ОДА та попередньо визначила 28 об’єктів, яким на реставрацію буде надано субвенції. А це додаткові об’єкти, що реставруватимуться.

Вже сформовано проект розпорядження, про затвердження переліку проектів, яким для проведення ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт буде спрямована субвенція. Завтра він буде розглядатись на Кабміні.

Це лише початок. Процес «Великої реставрації» по факту не зупинити. І 150 об’єктів – не межа. На території нашої країни їх в рази більше. Особливо тих, що знаходяться в аварійному стані і чекати вже не можуть.