Для проекту «Велика реставрація» додатково відібрали 26 пам’яток: одна з Тернопільщини

Перелік пам’яток архітектури України, які відреставрують коштом держбюджету, збільшився на 26 об’єктів. До списку додатково відібрали будівлі, які перебувають у комунальній власності і раніше автоматично випадали з відбору.

«Щойно бюджетний комітет погодив виплату субвенцій на комунальні об’єкти. Це означає, що найближчим часом ми розпочнемо фінансування цих об’єктів за рахунок бюджету МКІП», – повідомив ввечері 20 жовтня міністр культури Олександр Ткаченко.

Раніше для цього проекту можна було обрати лише об’єкти державної форми власності. Тепер, після внесення коректив, уряд зможе виділити в обласні і місцеві бюджети субвенції для реставрації пам’яток місцевого значення.

Експертна рада додатково обрала 26 об’єктів з тих пропозицій, які подали обласні адміністрації, вони вже мають проектно-кошторисну документацію.

Серед них реставрацiя ратушi ХVIII ст. в м. Бучачi.



