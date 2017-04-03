Завтра сесія Тернопільської міської ради. У порядку денному майже 300 питань

Т.С.Корчак Про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Тернополя

на 2016 рік

В.О.Остапчук Про виконання бюджету міста Тернополя за 2016 рік

В.О.Остапчук Про внесення змін та доповнень до рішення Тернопільської міської ради «Про місцеві податки і збори» від 30.06.2015р. № 6/60/27

В.О.Остапчук Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016р. № 7/13/21 „Про бюджет м. Тернополя на 2017рік”

С.Є.Добрікова Про зняття з контролю рішень міської ради

С.В.Надал Про внесення змін до рішення міської ради

С.В.Надал Про внесення змін та доповнень в Положення про управління муніципальної поліції, затвердженого рішенням міської ради від 05.01.2011р. №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради»

С.В.Надал Про звіт щодо здійснення Тернопільською міською радою та її виконавчим комітетом державної регуляторної політики у 2016 році

Р.Д.Левчук Про затвердження договору про міжбюджетний трансферт на 2017 рік

Р.Д.Левчук Про внесення змін в Статут комунального некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради та викладення його в новій редакції

Р.Д.Левчук Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради та викладення його в новій редакції

І.С.Хімейчук Про внесення змін до складу адміністративної комісії

В.В.Мединський Про надання в безоплатне користування майна комунальної власності

В.В.Мединський Про надання в безоплатне користування майна комунальної власності

М.М.Круть Про надання в безоплатне користування майна комунальної власності місії «Комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської Єпархії УГКЦ»

М.М.Круть Про надання в безоплатне користування майна комунальної власності громадській організації «Об’єднання бойових побратимів»

Т.Г.Басюрська Про встановлення коефіцієнта

Т.Г.Басюрська Про надання згоди на прийняття квартири до комунальної власності територіальної громади м.Тернополя

О.П.Похиляк Про надання в безоплатне користування приміщень суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють організацію харчування учнів у навчальних закладах м. Тернополя

О.П.Похиляк Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення Тернопільській міській громадській організації родин дітей інвалідів «Дитина»

О.П.Похиляк Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення Тернопільській обласній молодіжній громадській організації «Молодіжна реформація»

О.І.Соколовський Про внесення змін до Статуту комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло»

О.І.Соколовський Про прийняття зовнішніх мереж водопостачання та господарсько-побутової каналізації за адресою вул. Я.Головацького, 3а та 3б до комунальної власності міста

О.І.Соколовський Про прийняття влаштованої водопровідної мережі за адресою проспект С.Бандери, 83а до

комунальної власності міста

О.І.Соколовський Про прийняття зовнішніх мереж водопостачання, господарсько-побутової каналізації, дощової каналізації, під’їзних доріг і тротуарів ТзОВ «Тернопільбуд» до комунальної власності міста

О.І.Соколовський Про прийняття влаштованої зовнішньої дощової каналізації, під’їзної дороги та тротуарів за адресами вулПолковника О.Польового і вул. І. Рєпіна до комунальної власності міста

О.І.Соколовський Про затвердження актів

Б.В.Ясеновський Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Місько В.В., Шумада В.В., Бич П.Д., Ібрагімов М.Р., Смакоуз Ю.Г., Білан Т.Б., Прокопів Л.А. Про відзначення у 2017 році в Тернополі 75-ої річниці утворення Української Повстанської Армії

В.Й.Бесага Про затвердження містобудівної документації «м. Тернопіль. Внесення змін до Генерального плану міста» та внесення змін до генерального плану міста, затвердженого рішенням міської ради від 10.08.2010р. №5/37/11

В.Й.Бесага Про затвердження містобудівної документації «м. Тернопіль. Коригування плану зонування території міста» та внесення змін до плану зонування міста, затвердженого рішенням міської ради від 23.01.2014р. №6/44/12

В.Й.Бесага Про затвердження детального плану території

В.Й.Бесага Про затвердження детального плану території мікрорайону «Північний»

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3000га за адресою проспект С.Бандери Римо-католицькій парафії Воскресіння Господнього

В.Л.Кібляр Про розірвання договору про встановлення земельного сервітуту, укладеного з Тернопільською автомобільною школою Товариства сприяння обороні України

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0151га за адресою вул.Микулинецька,115/12 гр.Ящук О.С.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0138га за адресою вул.Микулинецька,115/104 гр.Бучку С.І., Бучко І.Г.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0139га за адресою вул.Микулинецька,115/99 гр.Печенюк О.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0154га за адресою вул.Микулинецька,115/15 гр.Качоровській О.І.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0331га за адресою вул.Микулинецька,115/162 гр.Гданському В.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0405га за адресою вул.Микулинецька,115/77 гр.Снятовській Л.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0109га за адресою вул.Микулинецька,115/116 гр.Осадчук Л.Т.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0140га за адресою вул.Микулинецька,115/98 гр.Надвернюк О.О.

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0149га за адресою пров.Галицький,15 гр.Пархіну Р.А.

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0649га за адресою вул.Лемківська,4, Лемківська,4а гр.Шалига М.Я., Козак Л.Я.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,8901га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та стоянками автомобілів за адресою вул. О.Довженка,12 ОСББ «Довженка 12»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0303га за адресою вул.Лозовецька,9а гр.Трущенкову В.В.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0198га за адресою вул.Дівоча,4 гр.Ванкевич В.Г.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0139га за адресою вул.Сонячна,41 гр.Малькуту К.К.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0036га за адресою вул.Академіка Корольова,10а гр.Петрик В.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0038га за адресою вул.С.Будного,23 гр.Ігнатьєвій У.М.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0704 га за адресою вул.Бойківська.12 гр.Бригадир О.О.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0034га за адресою вул.М.Паращука,2 гр.Патрило С.П.

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2000га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку та гаражів за адресою вул.Бережанська,59 об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Берізка-Т»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0363га за адресою вул.М.Коцюбинського,13 гр.Литвин Г.Я.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0140га за адресою вул.Північна,3 гр.Долінському В.Я.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою вул.Лозовецька,44 гр.Нукало Г.П.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0042га за адресою вул.Д.Лук’яновича гр.Гайді Т.Р.

В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0044га за адресою вул.Галицька,6б гр.Пукіш Н.А.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0024га за адресою вул.Протасевича,4 гр.Костюку В.А.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10га за адресою вул.Проектна,287 гр.Стець С.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0220га за адресою вул.І.Сірка,12 гр.Романюк Г.І.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0910га за адресою вул.Тернопільська гр.Возняк С.О.

В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,1397га за адресою вул.Хутірська,10 гр.Гайді Н.І.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0431га за адресою вул.Білецька,43 гр.Лотоцькій Г.І.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0162га за адресою вул.Проектна,333 гр.Свергун Н.М.

В.Л.Кібляр Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.С.Будного (гр.Іткіс А.С. та інші)

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0029га за адресою вул.Д.Лук’яновича гр.Сиваку Т.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0488га за адресою вул.Микулинецька,115/169 гр.Мисько М.І.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,30006га за адресою вул.Ак.Сахарова,6

Релігійній громаді «Релігійна громада свідків Єгови в місті Тернополі (масив «Сонячний»)»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,06га за адресою вул. Полковника УПА О. Польового,20 гр.Мелиху М.М., Булат О.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0590га за адресою вул.Підгородня,21 гр.Григорчук Л.М., Григорчук Ю.О.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0684га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Микулинецька,115/124 ОСББ «Микулинецька 115/124»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0166га за адресою вул.Микулинецька,115/67 гр.Підгайній Н.Я.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0049га за адресою вул. Степова,23 гр.Хавщ З.І.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0503га за адресою вул.Замонастирська,9 гр.Парадівському І.І., Парадіському В.І., Парадівській Г.С.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0416га за адресою вул.Зарічна,5 гр.Римар Т.М.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0780га за адресою вул.Зелена,36 гр.Білоус Г.З.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,6097га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул.Академіка В.Гнатюка,20 ОСББ «Академіка В.Гнатюка,20»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки площею 0,1236га за адресою вул.Коцюбинського,5 ОСББ «Старий парк 5»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0143га за адресою вул.Микулинецька,115/120 гр.Предко Л.І.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0679га за адресою вул.Білецька,48 гр.Більо О.В.

В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0259га за адресою вул.Оболоня,25а гр.Шпікулі Н.Г.

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,7340га за адресою вул. Бродівська,44 ТОВ «Взуття»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0712га за адресою вул.Бережанська,24 гр.Сухинському В.Й., гр. Сухінському І.Й.

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0179га за адресою вул.С.Чарнецького,29 гр.Юрійчук О.Є.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0162га за адресою вул.Глибока,52 гр.Модець В.С.

В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,12га за адресою вул.С.Стадникової,40 гр.Кордубі В.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0807га за адресою вул.Калинова,19 гр.Процик Я.Г.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0093га за адресою вул.Рєпіна,14а Тернопільській обласній організації Всеукраїнської спілки автомобілістів

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0100га для обслуговування торгового павільйону «Нізон» за адресою вул.Живова,9д гр. Денис Н.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0240га, наданої для обслуговування будівлі універсального торгового комплексу за адресою вул.Київська,12а ФОП Малику Д.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0300га, наданої для обслуговування нежилого приміщення магазину «Квіти» за адресою площа Героїв Євромайдану,6 ФОП Малику Д.В.

В.Л.Кібляр Про продаж земельної ділянки площею 0,1870га, надану для обслуговування приміщення гаражів за адресою вул.Лук’яновича.8 гр. Кучеренку І.А.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0097га за адресою вул.Вояків дивізії «Галичина» гр.Дубасу О.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.О.Довженка (гр.Наконечний Б.М. та інші)

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0593га за адресою вул.В.Безкоровайного,5 гр.Кривому П.П.

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,10га за адресою вул.Проектна,273 гр.Вовчуку В.Л.

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,0250га за адресою вул.А.Малишка,16 гр.Лоїку Г.І.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0143га за адресою вул.Микулинецька,115/35 гр.Безкоровайному Я.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0181га за адресою вул.Микулинецька,115/132 гр.Мазур І.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2795га за адресою вул.Мирна,50 гр.Федун Г.Р.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1504га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Живова,24 ОСББ «Живова 24»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0163га за адресою вул.Микулинецька,115/96 гр.Градовому В.П.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0109га за адресою вул.Микулинецька,115/122 гр.Качан І.Р.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0583га за адресою вул.Микулинецька,115/164 гр.Загарії Г.В.

В.Л.Кібляр Про продаж земельної ділянки площею 0,0808га для обслуговування будівлі матеріального складу з реконструкцією під майстерню по обробці декоративного каменю за адресою вул.Лозовецька,13 гр. Вітенку М.К.

В.Л.Кібляр Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Микулинецька-бічна,10 (гр.Плесюк В.В. та інші)

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0044га за адресою вул.Б.Лепкого гр.Дашкевичу І.О.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0196га за адресою вул.Микулинецька,115/134 гр.Чухрай Г.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею до 0,0442га за адресою вул. Текстильна,28 ТОВ «Л.А.К»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2970га за адресою вул. Багата,7 Тернопільській школі допризовної підготовки Тернопільської міської ради.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0546 га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. Весела,15 ОСББ «Весела, 15»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1590га для обслуговування споруд торгових рядів за адресою вул.Живова,13 ТОВ «Сфінкс»

В.Л.Кібляр Про надання в користування земельної ділянки площею 0,0265га за адресою вул.Тролейбусна,12а гр. Снігур М.В.

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,0746га за адресою вул. Київська,14а ТОВ «Бас-Маркет»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,3391га за адресою вул. Текстильна,28, гр. Поріцькому Б.П, гр. Поріцькому А.П.

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,3107га за адресою вул. Подільська, 38 ТОВ «Бас-Маркет»

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,1628га за адресою вул. Клима Савури,6 гр.Рубленик Л.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0495га за адресою вул.Північна,6 гр.Тимошеку Я.О.

В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0325га за адресою вул.Митрополита Шептицького,5а гр.Френдію Р.Д.

В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0532га за адресою вул.Проектна,137а гр.Кірій Л.В.

В.Л.Кібляр Про внесення змін в рішення міської ради

В.Л.Кібляр Про внесення змін в рішення міської ради від 24.11.2015року №7/2/128 «Про врегулювання окремих питань щодо приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення»

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,0257га за адресою вул.Хліборобна,23 гр.Золотому О.В.

В.Л.Кібляр Про внесення змін в рішення міської ради від 15.02.2013р. №6/29/68 та від 16.08.2013р. №6/36/21

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0545га для обслуговування торгового комплексу «Сучасник» за адресою вул.Живова,9 гр. Квєтку В.Р.

В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок (гр.Апостол Н.Б. та інші)

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0053га за адресою вул.Київська,5а гр.Богуну І.Б.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,1098га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою бульвар Д.Вишневецького,12 ОСББ «Вишневецького,12»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0455га для обслуговування житлового будинку житлового комплексу з вбудованими автостоянками, магазинами та іншими закладами обслуговування за адресою вул. Тролейбусна,9В ОСББ «Тролейбусна Т»

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0457га за адресою вул. Січових Стрільців,1 управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1238га за адресою вул.Вербова,8 гр.Шафранському В.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2036 га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Лозовецька,1 ОСББ «Лозовецька 1»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0041га за адресою вул.С.Будного,23 гр.Сторожук Р.А.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0178га за адресою вул.Микулинецька,115/119 гр.Ванчурі Л.О.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0166га за адресою вул.Микулинецька,115/70 гр.Бабич І.О.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0129га за адресою вул.Микулинецька,115/111 гр.Рябчук Г.І.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0647га за адресою вул.Бродівська,7 гр.Фостаковському А.М.

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,4760га для обслуговування житлового комплексу з вбудованими автостоянками, магазинами та іншими закладами обслуговування за адресою вул. Тролейбусна,9Б ОСББ «Тролейбусна Т»

В.Л.Кібляр Про внесення змін в рішення міської ради від 12.12.2003р. №4/9/101 «Про утворення комісії з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді міста внаслідок порушень земельного законодавства» із змінами відповідно до рішення міської ради від 03.03.2016 р.№7/6/42

В.Л.Кібляр Про внесення змін в рішення міської ради від 13.03.2007р. №5/7/52 «Про затвердження Положення про порядок визначення плати за встановлення земельного сервітуту»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0153га за адресою бульвар Д.Галицького,1 ПМП «Модуль»

В.Л.Кібляр Про поновлення договорів оренди землі

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,4654га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями торгівельного та громадського призначення за адресою вул. Білецька,53 ОСББ «Білецька,53»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 5,0 га для обслуговування існуючого пляжу з влаштуванням відпочинково-рекреаційної зони в районі «Дальній пляж» за адресою вул.Чумацька управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі на території міста Тернополя

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. Митрополита Шептицького ФО-П Мельнику Ю. В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0540га за адресою вул.С.Наливайка гр.Зигрію В.І.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0538га за адресою вул.С.Наливайка гр.Турлаю О.І.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2104га за адресою вул. Стрімка,6 Управлінню обліку та контролю за використання комунального майна Тернопільської міської ради

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,16га за адресою вул. Бережанська,44б управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради

В.Л.Кібляр Про внесення змін в рішення міської ради 21.04.2016р. №7/7/27

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5648га за адресою вул.Микулинецька бічна,10 товариству з обмеженою відповідальністю «Стірол»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою вул.Білецька,41 гр.Бачі Н.І., Марченко О.І., Стецюку В.І.

В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0128га за адресою вул.Н.Яремчука,2 гр.Кордупель Л.І.

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,1647га за адресою вул. Текстильна,18 ФО-П Салавазі Л.І. та ФО-П Салавазі Ю.О.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0806га за адресою вул.Оболоня,35 гр.Маковському В.І., Хитрій Н.М., Марковичу А.М., Хитрому І.В., Хитрому Н.І., Хитрому Т.І., Хмиз Н.В., Хмизу Ю.П.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0675га за адресою вул.Фестивальна,22 гр.Петрович С.Я.

В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,0679га за адресою вул.Тернопільська,25 гр.Когуту І.Т.

В.Л.Кібляр Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 0,0600га за адресою вул.Микулинецька (гр.Васькевич О.В. та інші)

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0100га за адресою вул.Стадникової гр.Лемішці Я.П.

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,3502га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Новий Світ,97 ОСББ «Новий Світ,97»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею до 0,0600га за адресою вул.Микулинецька (гр.Козловець В.В. та інші)

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0600га за адресою вул.Микулинецька гр.Козієнко А.В.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1361га за адресою вул. Митрополита Шептицького, 34 ПП «Оранж А»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,15га за адресою вул.Микулинецька у власність шляхом продажу на земельних торгах

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0087га за адресою вул.Бордуляка,5 гр.Притулі Р.С.

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,5500га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими стоянками та блоками обслуговування населення за адресою вул. Лучаківського,6 ОСББ «Лучаківського,6»

В.Л.Кібляр Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Будного,23 (гр.Савка Н.І. та інші)

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0052га за адресою вул.С.Будного,2А гр.Карелу І.П.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки площею 0,4883га, наданої в користування комунальному підприємству теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» за адресою вул. Галицька,40

В.Л.Кібляр Про внесення змін в рішення міської ради від 20.12.2016р. №7/13/168.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0148га за адресою вул.Микулинецька,115/108 гр.Федунцю М.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за адресою вул.Золотогірська,28 (гр.Тофель П.І. та інші)

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0330га, наданої для обслуговування нежитлової будівлі за адресою проспект С.Бандери,32а ТОВ «Конвалія СВЛ»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0025га за адресою вул.Новий Світ гр.Гринишину Я.В.

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0672га для обслуговування житлового будинку за адресою вул.Академіка І.Горбачевського,2 об’єднанню співвласників будинку «Берізка»

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,0690 га для обслуговування ТНВК №17 за адресою вул.Симоненка,22 Тернопільському дошкільному навчальному закладу №17 Тернопільської міської ради Тернопільської області

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,7140га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Карпенка,12 ОСББ «Карпенка 12»

В.Л.Кібляр Про розгляд звернення гр.Тимошека Я.О.

В.Л.Кібляр Про продаж земельної ділянки площею площею 0,0333га для обслуговування будівлі за адресою просп.С.Бандери,5 гр. Проць М.І.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0530га за адресою вул.Бригадна,16 гр.Левенцю М.І.

В.Л.Кібляр Про внесення змін в рішення міської ради від 20.12.2016р. №7/13/239 «Про надання земельних ділянок площею 0,0004га ТОВ «Партнер-Оверсіз»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою вул.Глибока Долина,62 гр.Марків Г.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0404га за адресою вул.Петриківська,23 гр.Івасенку М.М.,Томану Б.В.

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,5845га за адресою вул. Лук’яновича, 8 ТОВ «Укрпрінт-Захід»

В.Л.Кібляр Про передачу безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки площею 0,0406га за адресою вул.М.Кривоноса,13 гр.Зеленецькому М.Ф., Бурміцькій Л.Ф.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0542га за адресою вул.Козацька,3 гр.Черевко З.В., Черевку В.І.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0537га за адресою вул.С.Стадникової,62 гр.Стаднику М.П.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею до 0,2097га за адресою вул.Текстильна,32 ТОВ «Науково – виробнича фірма «Інтеграл»

В.Л.Кібляр Про припинення права користування земельною ділянкою та внесення змін в рішення міської ради від 18.07.2014р.№6/49/100 «Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,70га для завершення будівництва та обслуговування церкви за адресою вул. Бригадна, Парафії храму Святого Миколая УАПЦ»

В.Л.Кібляр Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 26.04.2013р. № 6/31/99 «Про укладання договорів сервітуту» із внесеними змінами відповідно до рішень міської ради від 06.06.2013р. №6/34/84, від 12.07 2013р. №6/35/64, від 21.09.2013р. № 6/37/69, від 24.12.2013р. № 6/42/19, від 17.03.2014р. №6/45/125, від 25.04.2014р. № 6/47/190, від 12.06.2014р. № 6/48/58, від 28.10.2014р. №6/52/107, від 03.03.2016 р. №7/6/60, від 19.08.2016 р. №7/11/148

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0447га за адресою вул.Микулинецька гр.Лукашовій Я.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0249га за адресою вул.Урожайна,11б/1 гр.Яценко Н.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0721га за адресою вул.Хутірська гр.Комбулю Т.С.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0131га за адресою проспект Ст.Бандери, 140а гр.Василюк А.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1995га за адресою вул. Гайова, 64 ТОВ «ТК «Пріор»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні ТОВ «Фірма «Агробудкомплект»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0033га за адресою вул.Новий Світ гр.Семеній Н.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0029га за адресою вул.Новий Світ гр.Предко С.Я.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0287га за адресою вул.Глибока Долина,62 гр.Марків Г.В.

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,0080га за адресою вул. Лесі Українки,4б гр.Кулину Т.М.

В.Л.Кібляр Про проведення робіт із землеустрою щодо інвентаризації частини земельних ділянок орієнтовною площею 200га вздовж межі м.Тернополя по вул.15 Квітня- Полковника Морозенка, що межують із Байковецькою територіальною громадою, вул.Текстильна по межі північного мікрорайону до вул.Київська – Ген.М.Тарнавського-просп.Злуки

В.Л.Кібляр Про проведення робіт із землеустрою щодо інвентаризації частини земельних ділянок орієнтовною площею 200га за адресою вул. Текстильна-просп.Злуки-Київська по межі північного мікрорайону до вул.Текстильна

В.Л.Кібляр Про проведення робіт із землеустрою щодо інвентаризації частини земельних ділянок орієнтовною площею 200га вздовж межі м.Тернополя, що межують із Гаї Шевченківські, Білецькою сільською радою, вул. Промислова-Лозовецька-Текстильна

В.Л.Кібляр Про проведення робіт із землеустрою щодо інвентаризації частини земельних ділянок орієнтовною площею 200га вздовж межі м.Тернополя, що межують із Білецькою сільською радою, вул. Бродівська-Збаразька- Лозовецька-Промислова

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5500га для будівництва пожежного депо за адресою вул. Текстильна 1 Державному пожежно-рятувальному загону Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області

В.Л.Кібляр Про продаж на аукціоні права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 1,00га за адресою вул. Ген.М.Тарнавського

В.Л.Кібляр Про розгляд звернення гр. Вивюрка Степана Васильовича

В.Л.Кібляр Про розгляд звернення громадянина Вивюрки Степана Васильовича

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0415га за адресою вул. Микулинецька гр. Шиманській О.Я.

В.Л.Кібляр Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 26.04.2013р. № 6/31/99 «Про укладання договорів сервітуту» із внесеними змінами відповідно до рішень міської ради від 06.06.2013р. №6/34/84, від 12.07 2013р. №6/35/64, від 21.09.2013р. № 6/37/69, від 24.12.2013р. № 6/42/19, від 17.03.2014р. №6/45/125, від 25.04.2014р. № 6/47/190, від 12.06.2014р. № 6/48/58, від 28.10.2014р. №6/52/107, від 03.03.2016 р. №7/6/60, від 19.08.2016 р. №7/11/148

В.Л.Кібляр Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 26.04.2013р. № 6/31/99 «Про укладання договорів сервітуту» із внесеними змінами відповідно до рішень міської ради від 06.06.2013р. №6/34/84, від 12.07 2013р. №6/35/64, від 21.09.2013р. № 6/37/69, від 24.12.2013р. № 6/42/19, від 17.03.2014р. №6/45/125, від 25.04.2014р. № 6/47/190, від 12.06.2014р. № 6/48/58, від 28.10.2014р. №6/52/107, від 03.03.2016 р. №7/6/60, від 19.08.2016 р. №7/11/148

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Микулинецька (гр.Рібун С.Я. та інші)

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0100га за адресою вул.Микулинецька гр.Мельник М.М.

В.Л.Кібляр Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Живова,11б (гр.Філіпюк Н.А. та інші)

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,6650га за адресою вул.О.Довженка,14б ТОВ «Єврофінансгруп» та ТОВ «Модуль-Тернопіль»

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0641га за адресою пров.Галицький гр.Гаврилюку С.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки площею 8,7300га, наданої в користування ТзОВ «Тернопільбуд» за адресою вул.Київська – Генерала М.Тарнавського

В.Л.Кібляр Про поновлення договору оренди земельної ділянки площею 0,5700га за адресою вул.Є.Коновальця ТОВ «Житло»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки площею 1,8624га, наданої в користування ТзОВ «ВВС-Буд» за адресою вул.Глибока,19

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,4443га за адресою вул.Лучаківського,5б ПП «Дружба сервіс – житло 1»

В.Л.Кібляр Про продаж земельної ділянки площею 0,0060га для обслуговування будівлі торгівельно-побутового призначення за адресою вул.Л.Курбаса,4а ФОП Жеворонко В.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.С.Крушельницької,45а (гр.Будна Т.Б. та інші)

В.Л.Кібляр Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних за адресою вул.Лучаківського гр.Корпан В.І. та інші)

В.Л.Кібляр Про продаж земельної ділянки площею 0,0030га, надану для обслуговування будівлі, торгового павільйону за адресою вул.Чалдаєва,1а ФОП Лебедович С.Б.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1095га для обслуговування будівлі закладу туризму і громадського харчування з конференцзакладом, приміщеннями тимчасового проживання, та торгово-побутового обслуговування за адресою просп.С.Бандери,2 ПП «Автомаксимум»

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10га за адресою вул.Зарічна,5 гр.Римар Т.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0672га за адресою вул.Родини Барвінських,3 гр.Вакуленку Ф.Є.,Вакуленко А.Ф., Медведєву Д.А.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул.Протасевича гр.Процику М.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0638га за адресою вул.Калинова,2 гр.Матрос О.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0250га за адресою майдан Перемоги, 4а гр. Баб’яру П.П. та гр. Міхєєву О.А.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1039га за адресою вул. Глибока.19б гр. Єфимець О.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою вул.Глибока Долина,19а гр.Качмарику Р.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1413га за адресою вул. Микулинецька бічна,10 гр.Башуцькій Г.В., гр.Стасюк І.П., гр.Будняшевському В.С.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0030га за адресою вул.Текстильна гр.Бліндар Г.Й.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0026га за адресою вул.О.Довженка гр.Філяровській А.Ю.

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,0019га за адресою бульв.Д.Галицького,1 гр.Абрамику П.Я.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0315га за адресою вул.Сидора Голубовича гр.Ільчук І.Б.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10га за адресою вул.Вербова,1 гр.Кучер М.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0981га за адресою вул.Глибока Долина гр.Возьному К.З.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0906га за адресою вул.В.Стефаника,25 гр.Партак О.П.

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0298га за адресою вул. Живова,9 ПМП «Партнер»

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0058га за адресою вул.Живова,9 ПМП «Партнер»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0057га за адресою вул.М.Коцюбинського гр.Бетлію М.Ф.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки, яка перебуває в оренді ТОВ «Тернопільська виробнича біологічна лабораторія»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0122га за адресою вул.Овочева гр.Воропай О.О., Воропаю О.М.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1339га за адресою вул. Бродівська,60ж гр. Помірному О.Б.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею площею 0,2230га для будівництва та влаштування Хресної дороги за адресою вул. Чернівецька релігійній організації «Консисторія (Єпархіяльне управління) Тернопільської єпархії УАПЦ»

В.Л.Кібляр Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.У.Самчука,31а (гр.Гулич В.М. та інші)

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4918га за адресою вул. Тролейбусна,5 гр. Луб’янецькому Б.Б.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. Генерала М.Тарнавського гр. Заклецькому С.В.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки, яка перебуває в оренді ТОВ «ІТХ І К»

В.Л.Кібляр Про надання в користування земельних ділянок загальною площею 6,5933 за адресою вул. Поліська,12

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,5079га за адресою вул. Микулинецька,114 дочірньому підприємству «Стимул» приватного акціонерного товариства «Мшанецьке»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2512га за адресою вул. С. Будного, 4а ТОВ «Білий Замок»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 2,0402га за адресою вул. С. Будного, 4а ТОВ «Білий Замок»

В.Л.Кібляр Про поновлення договору оренди землі площею 0,0036га за адресою вул. Микулинецька-Садова ПП «Марія»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул.І.Рєпіна, 14а Тернопільській обласній організації всеукраїнської спілки автомобілістів

В.Л.Кібляр Про внесення змін в рішення міської ради від 24.02.2011 року №6/6/110

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0038га за адресою вул. Й. Сліпого, 1

ФО-П Джуринському О. А.

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,0111га за адресою вул. Кардинала Сліпого, 1 ФО-П Джуринському О.А., ПП «Перлина»

В.Л.Кібляр Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0449га за адресою вул.15 Квітня, 2вТОВ «Люкс»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0006га за адресою вул. Старий Ринок,3/3 ТОВ промислово – комерційна фірма «АРІС»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. Митрополита Шептицького, 3 ТОВ «Секунда ЛТД»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2400га за адресою вул. Є.Гріга,3 ФО-П Макуху А.М.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4566га під будівництво храму Св.Миколая з парафіяльним будинком та притулком для сиріт за адресою вул. Яреми релігійній громаді «Парафія Святого Миколая Чудотворця Архієпископа Мирлікійського»міста Тернополя Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ Київського патріархату

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0098га за адресою вул.Білецька гр.Стаханському О.О.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на об’єднання земельних ділянок за адресою вул.С.Стадникової,69а, які перебувають в оренді гр.Чайки А.М.

В.Л.Кібляр Про внесення змін в рішення міської ради від 20.08.14р. №6/50/71 «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 2,7065га за адресою вул.15 Квітня-Ак.Сахарова, яка перебуває в оренді

ТОВ «Компанія Добробуд»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на поділ земельної ділянки, яка перебуває в оренді ТОВ «Компанія Добробуд»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0171га за адресою проспект Степана Бандери ТОВ «Хмельничанка»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0285га за адресою проспект Степана Бандери ТОВ «Хмельничанка»

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,6863га за адресою вул.Гайова,47 ДП «Західдорвибухпром» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0857га за адресою вул.Микулинецька,99є гр.Грабець В.А.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0867га за адресою вул.А.Студинського,12 гр.Каравець О.С.

В.Л.Кібляр Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0100га для будівництва та реконструкції існуючої зупинки громадського транспорту «вул. Карпенка» з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Карпенка (до центру в районі буд. №22а) відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0653 га за адресою вул. Бродівська ФО-П Кравець Н.І.

В.Л.Кібляр Про передачу в суборенду земельної ділянки площею 0,0250га для обслуговування пункту обслуговування автомобілів за адресою вул. С.Будного гр. Міньковському П.П.

В.Л.Кібляр Про надання земельної ділянки площею 0,6080га за адресою вул. С. Будного, 1б гр. Гудимі В. Т.

В.Л.Кібляр Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0996га за адресою вул. Збаразька.29а гр. Зайченку А.Ю.

А.П.Шкула Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2014р. №6/47/5 «Про затвердження Положень, які є невід’ємною частиною Статуту територіальної громади м.Тернополя»

О.І.Смик Про звіт управління культури і мистецтв

В.П.Франків Про звіт управління державної реєстрації

К.В.Калуш Про звіт відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

О.П.Похиляк Про звіт управління освіти і науки

Н.Д.Задорожна Про звіт патронатного відділу

В.Й.Бесага Про звіт управління містобудування, архітектури та кадастру