Завтра у Тернополі рятуватимуть Сюзі

9 квітня, у Вербну неділю, у Тернополі відбудеться благодійний «Солодкий ярмарок». На Майдані Волі (неподалік Архикатедрального Собору) з 9.00 до 14.00 год. Можна буде придбати домашню випічку, оздоблені вербові гілочки для освячення, подарункові писанки, створені гуртом волонтерок, паски.

Виручені кошти перерахують на лікування активістки Автомайдану Сюзанни Матійчик, в якої виявили меланому. На оперативне втручання за кордоном треба 22 000 доларів. Крім того, потрібні гроші на проживання і лікування в чужій країні.

Кожен бажаючий може принести в оргкомітет свою випічку, придбати щось із запропонованого на ярмарку, або ж просто переказати гроші на лікування Сюзанни на картку ПриватБанку 5168 7423 4311 5196, отримувач – Матійчик Анжела Володимирівна (мама дівчини). Контактний телефон сестри Іри: 097-460-50-79

28-річна Сюзі, як називають її товариші, ніколи не залишалась черствою до чужого горя. Цього разу активісти Тернопільського осередку ВО «Автомайдан», Логістичного центру допомоги бійцям АТО та «Самооборони Майдану Тернопільщини» просять усіх небайдужих долучитися до допомоги дівчині.

Детальніша інформація про стан здоров’я Сюзани Матійчик за посиланням: https://goo.gl/88hFQl