Офіційно: 29 вересня на Тернопільщині підтвердили 163 нові випадки COVID-19

Станом на 29 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 13297 випадках діагноз лабораторно підтверджений (12286 випадків – дорослі, 1011 випадків – діти), з них 164 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 7427 осіб