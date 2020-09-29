Офіційно: 29 вересня на Тернопільщині підтвердили 163 нові випадки COVID-19
Станом на 29 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 13297 випадках діагноз лабораторно підтверджений (12286 випадків – дорослі, 1011 випадків – діти), з них 164 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 7427 осіб
За попередню добу:
видужала 351 особа;
проведено 774 дослідження методом ПЛР;
підтверджено 163 випадки зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 4 летальних випадки – чоловік 60 р. Лановецький район с. Снігурівка, чоловік 66 р. Теребовлянський район с. Дворіччя, жінка 43 р. Кременецький район с. Старий Олексинець, жінка 70 р. Кременецький район с. Очеретне.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (56 осіб)
Бережанський район (0 осіб):
Борщівський район (9 осіб):
• м. Борщів – 6
• с. Шупарка – 1
• с. Кривче – 1
• с. Королівка – 1
Бучацький район (6 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Порохова – 1
• с. Переволока – 1
• с. Новоставці – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 3
• м. Копичинці – 5
• с. Калгарівка – 1
• с. Сидорів – 1
• с. Котівка – 1
Заліщицький район (7 осіб):
• м. Заліщики – 6
• с. Добрівляни – 1
Збаразький район (11 осіб):
• м. Збараж – 8
• с. Залужжя – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Дзвиняча – 1
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 2
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Тростянець – 1
Козівський район (6 осіб):
• смт Козова – 1
• с. Ішків – 4
• с. Кальне – 1
Кременецький район (11 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 1
• с. Очеретне – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Іква – 1
• с. Старий Олексинець – 1
️Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 1
• с. Юськівці – 2
️Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (1 особа):
• смт Підволочиськ – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (3 особи):
• с. Золотники – 1
• с. Різдвяни – 1
• с. Дворіччя – 1
Тернопільський район (17 осіб):
• с. Велика Лука – 2
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великі Гаї – 3
• с. Кип’ячка – 1
• с. Красівка – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Петриків – 2
• с. Ігровиця – 1
• с. Ангелівка – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Острів – 1
️Чортківський район (7 осіб):
• м. Чортків – 3
• с. Улашківці – 1
• с. Джурин – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Свидова – 1
Шумський район (11 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Підгайці – 1
• с. Тетильківці – 1
• с. Бриків – 2
• с. Кудлаївка – 1
• с. Биківці – 1
• с. Андрушівка – 1
• с. Онишківці – 1
• с. Шкроботівка – 1