09:28 | 29.09.2020
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Новини Тернополя 

Офіційно: 29 вересня на Тернопільщині підтвердили 163 нові випадки COVID-19

Irena 0 Views Прокоментуй!
Станом на 29 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 13297 випадках діагноз лабораторно підтверджений (12286 випадків – дорослі, 1011 випадків – діти), з них 164 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 7427 осіб
 
За попередню добу:
✅видужала 351 особа;
✅проведено 774 дослідження методом ПЛР;
✅підтверджено 163 випадки зараження вірусом COVID-19.
✅зареєстровано 4 летальних випадки – чоловік 60 р. Лановецький район с. Снігурівка, чоловік 66 р. Теребовлянський район с. Дворіччя, жінка 43 р. Кременецький район с. Старий Олексинець, жінка 70 р. Кременецький район с. Очеретне.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (56 осіб)
⭕️Бережанський район (0 осіб):
⭕️Борщівський район (9 осіб):
• м. Борщів – 6
• с. Шупарка – 1
• с. Кривче – 1
• с. Королівка – 1
⭕️Бучацький район (6 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Порохова – 1
• с. Переволока – 1
• с. Новоставці – 1
⭕️Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 3
• м. Копичинці – 5
• с. Калгарівка – 1
• с. Сидорів – 1
• с. Котівка – 1
⭕️Заліщицький район (7 осіб):
• м. Заліщики – 6
• с. Добрівляни – 1
⭕️Збаразький район (11 осіб):
• м. Збараж – 8
• с. Залужжя – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Дзвиняча – 1
⭕️Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 2
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Тростянець – 1
⭕️Козівський район (6 осіб):
• смт Козова – 1
• с. Ішків – 4
• с. Кальне – 1
⭕️Кременецький район (11 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 1
• с. Очеретне – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Іква – 1
• с. Старий Олексинець – 1
⭕️Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 1
• с. Юськівці – 2
⭕️Монастириський район (0 осіб)
⭕️Підволочиський район (1 особа):
• смт Підволочиськ – 1
⭕️Підгаєцький район (0 осіб)
⭕️Теребовлянський район (3 особи):
• с. Золотники – 1
• с. Різдвяни – 1
• с. Дворіччя – 1
⭕️Тернопільський район (17 осіб):
• с. Велика Лука – 2
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великі Гаї – 3
• с. Кип’ячка – 1
• с. Красівка – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Петриків – 2
• с. Ігровиця – 1
• с. Ангелівка – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Острів – 1
⭕️Чортківський район (7 осіб):
• м. Чортків – 3
• с. Улашківці – 1
• с. Джурин – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Свидова – 1
⭕️Шумський район (11 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Підгайці – 1
• с. Тетильківці – 1
• с. Бриків – 2
• с. Кудлаївка – 1
• с. Биківці – 1
• с. Андрушівка – 1
• с. Онишківці – 1
• с. Шкроботівка – 1

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