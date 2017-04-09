Підприємство Петра Гадза приймало учасників міжнародного семінару

Минулого тижня, 22-23 березня, у м. Івано-Франківську відбувся міжнародний науково-практичний семінар «Оздоровлення стада та управління фермою ВРХ», співорганізаторами якого виступило фермерське господарство «ГАДЗ».

В рамках заходу, гості змогли ознайомитися з роботою найбільшого молочного виробника Тернопільщини – ТзОВ «Бучачпгрохлібпром» та перейняти досвід.

Організаторами міжнародного семінару виступили лідери у галузі вивчення та розробки ветеринарних медичних препаратів «Cymedica UA» та «MSD AnimalHealthза», а також фермерське господарство «ГАДЗ», що належить відомому на Тернопільщині політику та меценату, Герою України Петру Івановичу Гадзу. Захід передбачав два дні, а відповідно і два блоки роботи. До першого увійшли екскурсії об’єктами ТзОВ «Бучачпгрохлібпром», яке за останніми даними виробляє 60% усього молока області.

– Ми приймали учасників семінару у нас на Бучаччині, відвідали та провели екскурсії усіма нашими тваринницькими комплексами, розповіли про успіхи та поділилися досвідом. Приємно, що захід зібрав фахівців, які представляють більше половини усієї галузі скотарства України. І саме такі зустрічі, спілкування, дозволять нам знаходити шляхи співпраці, підтримки, адже ми всі орієнтовані на розвиток галузі, на налагодження експорту, – розповідає заступник директора по тваринництву ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Борис Рудюк.

Як розповідає Борис Володимирович, окрім офіційної частини та екскурсій, для гостей організували і колоритний прийом, з національними стравами та розвагами.

У другий день семінару в Івано-Франківську учасники заслуховували доповіді з проблемних тем. Про прогресивні ідеї у профілактиці неонатальних хвороб у телят та руйнування стереотипів розповідав Борис Рудюк. Окрім того, слово мали представники компаній-організаторів, в особі Кевіна Хілла, д.в.н. технічного консультанта MERCK Animal Health, який закцентував увагу присутніх на появі на ринку України революційної високотехнологічної вакцини «Віста», яка забезпечить повноцінний захист корови-матері та новонародженого теляти.

Також, консультанти компанії «MSD Animal Healthза» та ведучі вет лікарі господарств розказали про унікальність та ефективність препаратів і вакцин компанії «MSD Animal Healthза».