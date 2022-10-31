Завтра всю ніч Тернопіль буде без води

Із водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк” (однак на вулицях Клінічна, Коцюбинського та Підгородня можливі перебої у водопостачанні), вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

Із пониженим тиском вода подаватиметься у помешкання на вулицях Бродівська, Лук’яновича, Малишка, Польового, Оболоня, Стадникової, Чернівецька, тобто може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та в разі потреби рекомендує запастися водою заздалегідь. Звертаємо увагу, що в перші години після запуску системи можуть спостерігатися короткочасне локальне погрішення якості води та пониження тиску.