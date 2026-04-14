На Тернопільщині зіткнулися BMW і Toyota: травмовані обидва водії

Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими 13 березня ввечері зареєстрували поліцейські Теребовлянського відділення поліції.

Аварія сталася близько 21:20 на автодорозі М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече. За попередніми даними, водій автомобіля BMW-318 не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Corolla, який рухався попереду в попутному напрямку.

У результаті удару тілесні ушкодження отримали кермувальники обох транспортних засобів.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі поліції.