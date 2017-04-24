Заява фракції БПП «Солідарність» з приводу сьогоднішніх подій під стінами Тернопільської міської ради

«Застосування силових методів є не цивілізованим і не припустимим» – заява фракції БПП «Солідарність»

«Фракція БПП «Солідарність» висловлює своє занепокоєння щодо неможливості виконання нами своїх депутатських обов’язків», – йдеться у заяві фракції щодо подій, які відбулися у Тернополі під стінами міськради.

«Сьогодні 24 квітня 2017 року відбулося блокування будівлі Тернопільської міської ради представниками ВО «Свобода». У зв’язку із цим депутати фракції БПП «Солідарність» не змогли потрапити на пленарне засідання чергової сесії. Ми не беремо участі у внутрішньополітичних розбірках ВО «Свобода», але у свою чергу вимагаємо забезпечення законних прав усіх депутатів, не зважаючи на політичну приналежність.

Ми будуємо правову державу, де повинно панувати верховенство права. Сучасне законодавство України передбачає для політичних партій відкликання депутатів місцевих рад, які балотувалися за їх списками. Застосування силових методів є не цивілізованим і не припустимим.

Закликаємо керівників ВО «Свобода» вирішувати внутрішні непорозуміння у законний спосіб, а також звертаємося до очільників правоохоронних органів у подібних випадках вживати превентивних заходів щодо забезпечення виконання обов’язків депутатами місцевих рад», – зазначено у заяві.