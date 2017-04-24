Тридцять три сторінки підписів зібрали тернополяни у підтримку свого депутата Івана Сороколіта

Майже 700 підписів в захист свого депутата Івана Сороколіта зібрали тернополяни. Відповідну заяву надіслали виборці округу №37 керівництву партії ВО «Свобода», міському голові Тернополя Сергію Надалу та депутатам Тернопільської міської ради.

Від виборців ТВО №37

через Кулика І.В.

вул.Лозовецька, 1/22

Колективне звернення виборців

Ми, представники виборців з Територіального виборчого округу №37 хочемо нагадати, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Це право українського народу закріплює ст. 5 Конституції України.

Шляхом голосування ми обрали своїм представником у Тернопільській міській раді Івана Леонідовича Сороколіта, якого підтримуємо та якому довіряємо представляти і захищати наші інтереси.

Якщо вищий керівний орган «Свободи» вважає, що діяльність депутата Сороколіта не відповідає інтересам партії, то виборці шкодують, що на виборах підтримали цю партію.

Іван Сороколіт – відповідальна людина, освічений, активний і ефективний депутат, допомагає людям. Тому вимагаємо не чинити тиск на депутата щодо складання мандата

Законом передбачено, що партія може відкликати депутата ВИКЛЮЧНО за ініціативою виборців!

Повідомляємо керівництво партії «Свобода», що:

1) порушення депутатом положень Конституції і Законів України, судом не встановлено;

2) немає пропусків пленарних засідань ради або засідань Постійної комісії без поважних причин рішень;

3) депутатська діяльність Сороколіта І.Л. відповідає його обіцянкам, (долучаємо звіт про роботу, затверджений виборцями на ТВО).

За відсутності логічних та зрозумілих підстав для складення Сороколітом І.Л. свої депутатських повноважень, виборці виборчого округу №37 ЗАБОРОНЯЮТЬ СВОЄМУ ДЕПУТАТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ – Сороколіту Івану Леонідовичу, СКЛАДАТИ СВІЙ МАНДАТ! Якщо він так вчинить – ми це розцінюватимемо як зраду своїх виборців!