Заява пресслужби ВО «Свобода» щодо взяття НАБУ на «гарячому» Михайла Головка

Зранку в понеділок зявилася інформація про затримання на нібито отриманні неправомірної вигоди голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» нетерпиме до корупції в жодному її прояві. Однак ми вже неодноразово мали негативний досвід, коли в часи усіх минулих влад отримували політичні утиски та фейкові кримінальні провадження за свою державницьку позицію. Тому сьогодні розраховуємо на об‘єктивне і неупереджене розслідування цієї справи з боку правоохоронних органів.

Разом з тим, важаємо за необхідне повідомити, що останнім часом Михайло Головко отримував багато погроз з боку агресивних активістів московського патріархату через свою активну позицію щодо заборони діяльності московського патріархату в Україні і передачі Почаївської лаври з рук московського патріархату на баланс Тернопільської територіальної громади. Головкові надходили наполегливі «рекомендації» від окремих можновладців з вимогами не виносити цих питань на публічне обговорення та сесію Тернопільської обласної ради.

Відтак сподіваємося, що патріотична і принципова позиція Михайла Головка не стане підставою для політичної розправи над ним.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 26 червня, НАБУ провело обшуки у приміщенні Тернопільської обласної ради. Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступниківголови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша, Ігора Дем’янчука та Ігора Гайдука, – затримали.