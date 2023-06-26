Головка та двох заступників Труша затримали за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера

НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди.



За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар.

Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому». Вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня кваліфікація – ч.4 ст.368 КК України.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти.

Детективи і прокурори тримають у фокусі і здійснюють контроль за коштами, виділеними на відновлення.

