Офіційно. В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу

Перший випадок зафіксовано в одній із західних областей.

В Україні 3 березня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом з Китаю COVID-19. Про це під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, випадок інфікування зафіксували у Чернівецькій області.

“У нас були чотири випадки із підозрою. Сьогодні ця підозра підтвердилась в однієї людини”, – зазначив Ляшко.

Він додав, що чоловік із жінкою, які подорожували одразу самоізолювалися. Через два дні у чернівчанина з’явились симптоми, які могли свідчити про коронавірусну інфекцію. За алгоритмом чоловік звернувся за консультацією до сімейного лікаря і продовжував виконувати рекомендації.

Нагадаємо, спалах вірусу розпочався з ринку морепродуктів та тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн.

Всесвітня організація охорони здоров’я дала офіційну назву новому вбивчому коронавірусу з Китаю – COVID-19. У самому Китаї його раніше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), що означає – пневмонія, яка викликається новим типом коронавіруса.

Перша вакцина від цього типу коронавірусу з’явиться не раніше, ніж через півтора року.

Схоже, джерелом спалаху коронавірусу є якась тварина. Водночас відомо, що вірус може передаватися і від людини людині повітряно-крапельним шляхом. Є підозри, що недуга може передаватися навіть в інкубаційний період, коли носій хвороби не підозрює, що інфікований.

Всесвітня організація охорони здоров’я за підсумками екстреної наради оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Це стало опосередкованим визнанням того, що стримати поширення хвороби не вдається і вона з локальної проблеми набуває глобального масштабу.

Базові рекомендації для уникнення зараження коронавірусом:

уникати контактів з тваринами;

не їсти сире або погано оброблене м’ясо;

уникати контактів з людьми, у яких є ознаки захворювання;

регулярно та ретельно мити руки.html