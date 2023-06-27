Збій в системі оплати за проїзд: у тернополян знімають кошти з карток

Стався збій у системі електронної оплати за проїзд. У тернополян з банківських карток знімають гроші з банківських карток. Про це повідомила тернополянка Ольга, яка відмовилася називати своє прізвище.

“По 10 гривень за проїзд мені знімало кожних 15 хвилин. Загалом зняло понад 100 гривень. У “ПриватБанку” сказали, що це не їхня проблема, а товариства, яке відповідає за ці платежі”, – каже тернополянка.

Зняття готівки за проїзд. Фото: Суспільне Тернопіль

Жінка звернулася в ТОВ “Системний звʼязок” у Тернополі, що на вулиці Чорновола, 1.

“Сказали, що я не перша приходжу з такою проблемою. І відповіли, що оновили систему в Києві. Гроші, які зняло, за їхніми словами, це те, що не знімало раніше, тобто попередні поїздки. Але ж насправді я не їздила стільки разів не те що за ці кілька днів, а й за тиждень. Пообіцяли дати виписку виплат і пояснити все завтра. Сподіваюся якось вирішать проблему”.

Кореспонденти Суспільного телефонували в ТОВ “Системний звʼязок”, відповідає автовідповідач. За коментарем до міського управління транспорту та ТОВ “Системний звʼязок” звернемося завтра, 28 червня.

Нагадаємо, в Тернополі діє безготівкова оплата в громадському транспорті. Можна розрахуватися за проїзд банківською картою, пристроєм з функцією NFC, “Соціальною картою тернополянина”, неперсоніфікованим електронним квитком або разовим проїзним квитком.

Суспільне