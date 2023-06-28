Поки не буде розкрито останній злочин, я не заспокоюся, – новий начальник поліції на Тернопільщині Сергій Зюбаненко

Новопризначений тимчасово виконуючий обов’язки начальника головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко дав нещодавно прес-конференцію, основною темою якої значилася протидія шахрайству.

Шахрайства – загальнодержавна проблема, яка непокоїть не лише правоохоронців Тернопілля, але й всієї України. Зловмисники щоразу видумують нові методи та шляхи видурювання коштів: то «родич потрапив у ДТП», то «в лікарні», то «ви виграли мільйон, але потрібно заплатити»…

«Таких злочинів багато – близько тисячі, а коли ми проводимо певні оперативно-пошукові заходи та слідчі дії, то з’ясовуємо, що понад 90% шахраїв знаходяться за межами Тернопільщині. У нас область потерпілих», – зауважив Сергій Зюбаненко.

Профілактика шахрайств – це один із кроків у боротьбі з цим видом злочинності. Місцеве населення не обізнане і занадто довірливе, а тому Сергій Зюбаненко попросив представників засобів масової інформації максимально висвітлювати у своїх виданнях публікації про методи та види шахрайств, а також рекомендації, як не потрапити на гачок аферистів.



«Поки у нас не буде позитивної динаміки, ми будемо постійно наголошувати громадянам про шахрайства. Я своїм працівникам казав: якщо нам потрібно буде зайти в кожен будинок чи квартиру – ми зайдемо та попередимо», – додав полковник поліції.



Є статистика, що 30-35 відсотків шахрайських злочинів скоюються зі слідчих ізоляторів, а решту – з окупованих територій. Тому шахрайства з місць позбавлення волі також перебуватимуть на контролі у головного поліціянта краю. Не омине покарання і тих, хто шахраює з гуманітаркою та волонтерською допомогою і намагається заробити на війні.



Дуже позитивно, що тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Нацполіції в Тернопільській області не розпочав свою роботу з критики попередника Олександра Богомола. Навпаки, зазначив, що поважає і цінує його роботу. Визнав, що сьогодні на Тернопільщині найнижчий рівень злочинності, хоча тут не приховували злочинів та найменше закривали правопорушень. А рівень криміногенної обстановки був низьким.



«Я в роботі дуже ціную відповідальність, наполегливість та хороший результат. І поки не буде розкрито останній злочин, я не заспокоюся. Від підлеглих вимагатиму аналогічного ставлення до своєї роботи», – підсумував Сергій Зюбаненко.



Він зізнався, що має позитивний досвід спілкування із засобами масової інформації, ніколи не ховався від складних запитань, вважає комунікацію між поліцією, журналістами та громадянами – дієвим механізмом. А тому часто буде апелювати до ЗМІ, аби донести до населення актуальні питання.