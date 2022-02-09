Збудують Льодову арену та відремонтують 5 стадіонів на Тернопільщині

Один найбільших спортивних проектів – це реконструкція міського стадіону в Тернополі. Голова облдержадміністрації Володимир Труш розповідає, що передбачено капітальний ремонт доріжок та секторів спортивного ядра (демонтаж існуючих секторів, улаштування секторів для стрибків у довжину, для стрибків з жердиною, для стрибків у висоту, для метань диску, молота та штовхання ядра, улаштування бігових доріжок та секторів, легкоатлетична розмітка з обмежувальною планкою, підпірна стінка та будка для оператора фотофіксації)

Відремонтують міські стадіони у Шумську та Монастириськах.

Потужний проект заплановано у Скориках. Мова йде про будівництво басейну з прибудовою з обслуговуючими та технічними приміщеннями, облаштування зовнішніх мереж та споруд водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання, внутрішні оздоблювальні роботи, закупівля обладнання, устаткування, благоустрій та озеленення території.

Ще один потужний спортивний об’єкт – будівництво Льодової арени в Тернополі.

Вона розрахована більше ніж на 400 місць. Загальний вигляд буде типовим: арена з вісьма роздягальнями, спеціальні сушарки для форми, спортивний зал, зона для фудкорту зі скляною стінкою (з кафе можна буде побачити те, що відбувається на льоду.

Президент України Володимир Зеленський, повідомив раніше , що у рамках програми “Здорова Україна” буде збудовано 9 тис. спортивних майданчиків, 19 льодових арен, а також нові палаци спорту.