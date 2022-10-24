Збивати та фотографувати збиті дрони цивільним заборонено, – генерал з Тернополя

“Робота ПВО чи озброєних людей по літаючих об’єктах – це завжди ризик. Можна не туди вистрілити або підбита мішень впаде в багатолюдне місце. Збивати дрони цивільним, які мають у користуванні зброю, заборонено”, – про це заявив начальник ГУНП в Тернопільській області, генерал Олександр Богомол.

Очільник поліції каже, що після того, як росія почала використовувати дрони-камікадзе, поліція та військові, які несуть службу на території Тернополя та області, готові їх зустрічати. Допомагати силовикам можуть і місцеві мешканці, але лише інформацією. Якщо ви бачите десь дрон, варто зателефонувати на лінію “102”. Оператори одразу передадуть повідомлення у відповідні служби, які займаються протиповітряною обороною.

В області працюють спеціальні наряди, озброєні крупнокаліберними кулеметами та автоматами, а також є антидронна гармата. “До складу груп входять досвідчені бійці-спецпризначенці. Вони пройшли навчання по роботі з дронами та методами їх знищення. Небезпечно збивати дрони над населеними пунктами, бо 40-50 кг вибухівки, яка прикріплена до нього, може призвести до біди. Військові оцінюють ситуацію та приймають рішення. Цивільним збивати дрони не можна, а лише повідомляти інформацію про їхнє місцезнаходження”.

Експерти кажуть, що дрони летять на невеликій висоті, а тому його важко відстежити. Він може довго перебувати в повітрі, вибираючи ціль, а потім атакує її, як крилата ракета. Даний апарат видає гучний звук, схожий на двигун мопеда, що добре чутний на землі.

Силовики наголошують, що фотографувати збиті дрони та розповсюджувати фото у мережі заборонено.