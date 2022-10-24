СБУ та поліція тиждень перевіряли Почаївську Лавру

На Тернопільщині поліція та СБУ проводили відпрацювання в окремих населених пунктах. Протягом тижня перевірки відбувалися у Почаївській лаврі.

Про це повідомляє начальник Нацполіції в області Олександр Богомол.

Відпрацювання проводять задля забезпечення громадського порядку та виявлення колаборантів.

«Ми з СБУ проводимо відпрацювання на окремих територіях. Вчора відпрацьовувалася Почаївська лавра, громадські організації, підприємці. Дякуємо місцевим мешканцям, що з терпінням віднеслися до певних незручностей, коли ця робота проводилася. Робота проводиться щотижнево, на окремих територіях вона буде проводитися далі. Наше завдання – забезпечити громадський порядок, виявити людей, які можуть зашкодити державі», – зазначає Олександр Богомол.

Жителів Тернопільщини просять поставитися з розумінням до проведення таких відпрацювань.